05 мая 2025

Пермский калийный гигант продолжает инвестировать в социальную сферу

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование позволяет получать изображение за минимальное время
Оборудование позволяет получать изображение за минимальное время Фото:

В профильном медицинском учреждении ПАО «Уралкалий» — ООО «Уралкалий-Мед» — начал функционировать новый 3D-томограф. Высокотехнологичное оборудование приобретено в рамках социальных инвестиций компании.

«Приобретение нового 3D-томографа расширяет диагностические возможности поликлиники, позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, а пациентам — чувствовать уверенность в уровне оказываемой помощи. «Уралкалий-Мед» продолжает системно развивать материально-техническую базу и расширять перечень доступных медицинских услуг в интересах сотрудников компании», — подчеркивает заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова.

Новая медтехника совмещает функции томографа и панорамного рентгеновского аппарата. Оборудование позволяет получать высокоточное трехмерное изображение за минимальное время и применяется в стоматологической, ЛОР и челюстно-лицевой практике.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице города Соликамска обновили медицинское оборудование. На средства «Уралкалия» был закуплен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа и лазерная система для удаления камней из почек. Стоимость оборудования составила порядка 16 млн рублей.

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В профильном медицинском учреждении ПАО «Уралкалий» — ООО «Уралкалий-Мед» — начал функционировать новый 3D-томограф. Высокотехнологичное оборудование приобретено в рамках социальных инвестиций компании. «Приобретение нового 3D-томографа расширяет диагностические возможности поликлиники, позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, а пациентам — чувствовать уверенность в уровне оказываемой помощи. «Уралкалий-Мед» продолжает системно развивать материально-техническую базу и расширять перечень доступных медицинских услуг в интересах сотрудников компании», — подчеркивает заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова. Новая медтехника совмещает функции томографа и панорамного рентгеновского аппарата. Оборудование позволяет получать высокоточное трехмерное изображение за минимальное время и применяется в стоматологической, ЛОР и челюстно-лицевой практике. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице города Соликамска обновили медицинское оборудование. На средства «Уралкалия» был закуплен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа и лазерная система для удаления камней из почек. Стоимость оборудования составила порядка 16 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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