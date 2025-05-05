Пермский калийный гигант продолжает инвестировать в социальную сферу

В профильном медицинском учреждении ПАО «Уралкалий» — ООО «Уралкалий-Мед» — начал функционировать новый 3D-томограф. Высокотехнологичное оборудование приобретено в рамках социальных инвестиций компании.
«Приобретение нового 3D-томографа расширяет диагностические возможности поликлиники, позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, а пациентам — чувствовать уверенность в уровне оказываемой помощи. «Уралкалий-Мед» продолжает системно развивать материально-техническую базу и расширять перечень доступных медицинских услуг в интересах сотрудников компании», — подчеркивает заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова.
Новая медтехника совмещает функции томографа и панорамного рентгеновского аппарата. Оборудование позволяет получать высокоточное трехмерное изображение за минимальное время и применяется в стоматологической, ЛОР и челюстно-лицевой практике.
Ранее URA.RU сообщало, что в больнице города Соликамска обновили медицинское оборудование. На средства «Уралкалия» был закуплен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа и лазерная система для удаления камней из почек. Стоимость оборудования составила порядка 16 млн рублей.
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