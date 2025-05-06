В ХМАО число выпавших детей из окон выросло вдвое

В 2024 году в ХМАО число случаев падения детей из окон увеличилось вдвое. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Людмила Низамова.
«Если в 2023 году в Югре было зарегистрировано шесть таких происшествий, то с начала 2024 года эта цифра увеличилась до 11. Только бдительность и соблюдение всех мер предосторожности могут гарантировать безопасность детей. В данном случае профилактика является единственно верным и действенным способом избежать трагедии», — сообщила омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».
Специалист подчеркнула, что ответственность за предотвращение подобных случаев лежит, прежде всего, на родителях. Она рекомендовала взрослым проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности, а также создать безопасную среду дома: устанавливать на окна специальные замки, убирать от окон мебель и не полагаться на москитные сетки как на средство защиты от падения.
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