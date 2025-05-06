В ХМАО число выпавших детей из окон выросло вдвое

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В округе дети стали намного чаще выпадать из окон
В округе дети стали намного чаще выпадать из окон Фото:

В 2024 году в ХМАО число случаев падения детей из окон увеличилось вдвое. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Людмила Низамова.

«Если в 2023 году в Югре было зарегистрировано шесть таких происшествий, то с начала 2024 года эта цифра увеличилась до 11. Только бдительность и соблюдение всех мер предосторожности могут гарантировать безопасность детей. В данном случае профилактика является единственно верным и действенным способом избежать трагедии», — сообщила омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».

Специалист подчеркнула, что ответственность за предотвращение подобных случаев лежит, прежде всего, на родителях. Она рекомендовала взрослым проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности, а также создать безопасную среду дома: устанавливать на окна специальные замки, убирать от окон мебель и не полагаться на москитные сетки как на средство защиты от падения.

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В 2024 году в ХМАО число случаев падения детей из окон увеличилось вдвое. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Людмила Низамова. «Если в 2023 году в Югре было зарегистрировано шесть таких происшествий, то с начала 2024 года эта цифра увеличилась до 11. Только бдительность и соблюдение всех мер предосторожности могут гарантировать безопасность детей. В данном случае профилактика является единственно верным и действенным способом избежать трагедии», — сообщила омбудсмен на своей странице «ВКонтакте». Специалист подчеркнула, что ответственность за предотвращение подобных случаев лежит, прежде всего, на родителях. Она рекомендовала взрослым проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности, а также создать безопасную среду дома: устанавливать на окна специальные замки, убирать от окон мебель и не полагаться на москитные сетки как на средство защиты от падения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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