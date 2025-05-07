В центре Екатеринбурга раздались пушечные выстрелы, а на улицы вывели танки. Видео

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В Екатеринбурге проводят генеральную репетицию парада Победы
В Екатеринбурге проводят генеральную репетицию парада Победы Фото:

В Екатеринбурге прозвучали громкие выстрелы во время генеральной репетиции парада Победы. В подготовке к 9 Мая приняли участие пушки ЗИС-3, которые произвели залпы, передает корреспондент URA.RU.

Пушки салютовали перед исполнением гимна. Их выстроили на набережной возле спортивного комплекса «Динамо». Залпы обычно производят во время репетиции и на самом параде.

Генеральная репетиция в Екатеринбурге проходит с 04:00 до 12:00. Для этого перекрыли все центральные улицы, что привело к восьмибалльным пробкам. На площади 1905 года вывели сотни солдат, танки и другую технику, а трибуны заняли горожане. Мероприятие сопровождают военнослужащие с оркестром.

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет 8 и 9 мая. В эти дни горожанам также предстоит учитывать перекрытия и ограничения. На какие улицы нельзя будет попасть и где после концерта соберется общественный транспорт — в инструкции URA.RU.

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В Екатеринбурге прозвучали громкие выстрелы во время генеральной репетиции парада Победы. В подготовке к 9 Мая приняли участие пушки ЗИС-3, которые произвели залпы, передает корреспондент URA.RU. Пушки салютовали перед исполнением гимна. Их выстроили на набережной возле спортивного комплекса «Динамо». Залпы обычно производят во время репетиции и на самом параде. Генеральная репетиция в Екатеринбурге проходит с 04:00 до 12:00. Для этого перекрыли все центральные улицы, что привело к восьмибалльным пробкам. На площади 1905 года вывели сотни солдат, танки и другую технику, а трибуны заняли горожане. Мероприятие сопровождают военнослужащие с оркестром. Празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет 8 и 9 мая. В эти дни горожанам также предстоит учитывать перекрытия и ограничения. На какие улицы нельзя будет попасть и где после концерта соберется общественный транспорт — в инструкции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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