Свердловский атаман снялся в нацистской форме. Фото

Атаман «Арамильской слободы» Стародубцев сфотографировался в нацистской фуражке

07 мая 2025 в 13:13 Размер текста - 17 +

Василий Стародубцев объяснил, что позировал в шутку во время похода в музей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Атаман Хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» (Свердловская область) Василий Стародубцев замечен на фотографии позирующим в нацистской фуражке и с немецким пулеметом времен Второй мировой войны. Снимком с URA.RU поделился источник и объяснил, что он вызвал возмущение в казачьих кругах. Сам Стародубцев заявил агентству, что фото сделано пять лет назад в музее ради шутки. Как видно на кадре, Стародубцев позирует в фуражке СС и держит в руках немецкий пулемет MG 42. Он был принят на вооружение вермахта в 1942 году. «Русский атаман в нацистской форме смотрится как минимум странно. Это фото активно обсуждается в казачьих кругах», — заметил собеседник агентства. Сам Стародубцев объяснил, что снимок был сделан пять лет назад в Верхней Салде в частном музее, который открыл его товарищ. Там представлена разная форма, начиная со становления российской армии, в том числе и времен Великой Отечественной войны. «Мы всей командой из нашей организации управления ветеранов войны в Афганистане поехали туда. Все фотографировались в шутливой форме, надевали афганскую форму, в том числе и немецкий пулемет [брали в руки]. Я в этом беды не вижу, это нормально. А если бы я реконструктором был? Вот я с Минска недавно приехал, ходили там в замок и надели рыцарские доспехи», — привел пример Стародубцев. И поделился с агентством еще несколькими фото, сделанными во время той экскурсии в Верхней Салде. Василий Стародубцев пять лет назад посетил музей… Фото предоставлено Василием Стародубцевым …и фотографировался там в разной военной форме Фото предоставлено Василием Стародубцевым В числе прочих он примерил и нацистскую фуражку Фото предоставлено Василием Стародубцевым Стародубцев сам воевал в Афганистане Фото предоставлено Василием Стародубцевым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атаман Хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» (Свердловская область) Василий Стародубцев замечен на фотографии позирующим в нацистской фуражке и с немецким пулеметом времен Второй мировой войны. Снимком с URA.RU поделился источник и объяснил, что он вызвал возмущение в казачьих кругах. Сам Стародубцев заявил агентству, что фото сделано пять лет назад в музее ради шутки. Как видно на кадре, Стародубцев позирует в фуражке СС и держит в руках немецкий пулемет MG 42. Он был принят на вооружение вермахта в 1942 году. «Русский атаман в нацистской форме смотрится как минимум странно. Это фото активно обсуждается в казачьих кругах», — заметил собеседник агентства. Сам Стародубцев объяснил, что снимок был сделан пять лет назад в Верхней Салде в частном музее, который открыл его товарищ. Там представлена разная форма, начиная со становления российской армии, в том числе и времен Великой Отечественной войны. «Мы всей командой из нашей организации управления ветеранов войны в Афганистане поехали туда. Все фотографировались в шутливой форме, надевали афганскую форму, в том числе и немецкий пулемет [брали в руки]. Я в этом беды не вижу, это нормально. А если бы я реконструктором был? Вот я с Минска недавно приехал, ходили там в замок и надели рыцарские доспехи», — привел пример Стародубцев. И поделился с агентством еще несколькими фото, сделанными во время той экскурсии в Верхней Салде.