10 мая 2025

Пермский край ненадолго превратится в «Сайлент Хилл»

ЕДДС: туманы накроют Пермский край 12 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Прикамья не следует терять бдительность в период непогоды
Жителям Прикамья не следует терять бдительность в период непогоды Фото:

Местами в Пермском крае в понедельник, 12 мая, прогнозируется туман. Об этом жителей региона предопредели специалисты городской Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«Ночью и утром 12 мая в отдельных районах Прикамья прогнозируется туман. Будьте внимательными и осторожными», — указано в telegram-канале ведомства. 

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам нужно соблюдать повышенную осторожность при пересечении проезжей части.

Silent Hill — это серия компьютерных игры в жанре хоррор с упором на выживание персонажа. По сюжету главный герой попадает в вымышленный американский город Сайлент Хилл, который окутан туманом.

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Местами в Пермском крае в понедельник, 12 мая, прогнозируется туман. Об этом жителей региона предопредели специалисты городской Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). «Ночью и утром 12 мая в отдельных районах Прикамья прогнозируется туман. Будьте внимательными и осторожными», — указано в telegram-канале ведомства.  Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам нужно соблюдать повышенную осторожность при пересечении проезжей части. Silent Hill — это серия компьютерных игры в жанре хоррор с упором на выживание персонажа. По сюжету главный герой попадает в вымышленный американский город Сайлент Хилл, который окутан туманом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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