Пермский край ненадолго превратится в «Сайлент Хилл»

Местами в Пермском крае в понедельник, 12 мая, прогнозируется туман. Об этом жителей региона предопредели специалисты городской Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
«Ночью и утром 12 мая в отдельных районах Прикамья прогнозируется туман. Будьте внимательными и осторожными», — указано в telegram-канале ведомства.
Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам нужно соблюдать повышенную осторожность при пересечении проезжей части.
Silent Hill — это серия компьютерных игры в жанре хоррор с упором на выживание персонажа. По сюжету главный герой попадает в вымышленный американский город Сайлент Хилл, который окутан туманом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!