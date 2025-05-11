Мужчина в Екатеринбурге сбил велосипедиста, пострадавший в больнице

Пожилой мужчина на Mitsubishi Lancer сбил курьера-велосипедиста, предварительно проехав на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пострадавшего увезли в больницу с переломом основания черепа. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«По предварительной информации водитель, управляя автомашиной Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Патриса Лумумбы со стороны переулка Рижский, в сторону улицы Братская на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на велосипедиста, который пересекал, проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу не спешившись на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель пояснил, что не убедился в частности видимости в направлении движении и в метеорологических условиях, проехал на красный сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. После ДТП владельца велосипеда доставили в 36-ю городскую больницу.
За рулем легковушки находился 84-летний мужчина. На момент аварии водитель был трезв. В настоящий момент проводится проверка по факту ДТП.
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