12 мая 2025

Власти Екатеринбурга избавляются от стыдных ларьков на Вайнера. Фото

Бизнесмен проиграл мэрии в споре за право на торговлю в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , улица вайнера, пустая улица, электросамокаты, медиаэкран, кикшеринг
Киосков на Вайнера почти не осталось Фото:

Мэрия Екатеринбурга продолжает борьбу со стихийной торговлей на главной пешеходной улице города — Вайнера. На ее пересечении с улицей Попова снесли ларек с сигаретами и шаурмой, который работал несколько лет и провоцировал споры, уместны ли такие объекты в этом месте.

«Владелец [киоска] проиграл суды, они длились несколько месяцев. В последний день для добровольного освобождения участка сам убрал торговую точку», — объяснили URA.RU в администрации. По данным собеседника агентства, это место изначально оформлялось в аренду вообще под туалет.

Судя по «Яндекс Картам», торговля на перекрестке велась как минимум с 2013 года. Администрация исходит из того, что ларьков на Вайнера и других знаковых пешеходных пространствах быть не должно, считая эту форму бизнеса пережитком прошлого. Впрочем, касается это не только центра. Как ранее сообщало URA.RU, в этом году чиновники планируют исключить из схемы размещения киосков 1,4 тысячи мест (сейчас их в общей сложности 1,7 тысячи).

В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции.

Так выглядит улица после выноса ларька
Так выглядит улица после выноса ларька

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Мэрия Екатеринбурга продолжает борьбу со стихийной торговлей на главной пешеходной улице города — Вайнера. На ее пересечении с улицей Попова снесли ларек с сигаретами и шаурмой, который работал несколько лет и провоцировал споры, уместны ли такие объекты в этом месте. «Владелец [киоска] проиграл суды, они длились несколько месяцев. В последний день для добровольного освобождения участка сам убрал торговую точку», — объяснили URA.RU в администрации. По данным собеседника агентства, это место изначально оформлялось в аренду вообще под туалет. Судя по «Яндекс Картам», торговля на перекрестке велась как минимум с 2013 года. Администрация исходит из того, что ларьков на Вайнера и других знаковых пешеходных пространствах быть не должно, считая эту форму бизнеса пережитком прошлого. Впрочем, касается это не только центра. Как ранее сообщало URA.RU, в этом году чиновники планируют исключить из схемы размещения киосков 1,4 тысячи мест (сейчас их в общей сложности 1,7 тысячи). В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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