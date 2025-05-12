Власти Екатеринбурга избавляются от стыдных ларьков на Вайнера. Фото

Бизнесмен проиграл мэрии в споре за право на торговлю в центре Екатеринбурга

13 мая 2025 в 08:43 Размер текста - 17 +

Киосков на Вайнера почти не осталось Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Екатеринбурга продолжает борьбу со стихийной торговлей на главной пешеходной улице города — Вайнера. На ее пересечении с улицей Попова снесли ларек с сигаретами и шаурмой, который работал несколько лет и провоцировал споры, уместны ли такие объекты в этом месте. «Владелец [киоска] проиграл суды, они длились несколько месяцев. В последний день для добровольного освобождения участка сам убрал торговую точку», — объяснили URA.RU в администрации. По данным собеседника агентства, это место изначально оформлялось в аренду вообще под туалет. Судя по «Яндекс Картам», торговля на перекрестке велась как минимум с 2013 года. Администрация исходит из того, что ларьков на Вайнера и других знаковых пешеходных пространствах быть не должно, считая эту форму бизнеса пережитком прошлого. Впрочем, касается это не только центра. Как ранее сообщало URA.RU, в этом году чиновники планируют исключить из схемы размещения киосков 1,4 тысячи мест (сейчас их в общей сложности 1,7 тысячи). В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции. Так выглядит улица после выноса ларька Корреспондент URA.RU Табаки Магазин табака и курительных принадлежностей в Екатеринбурге Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга продолжает борьбу со стихийной торговлей на главной пешеходной улице города — Вайнера. На ее пересечении с улицей Попова снесли ларек с сигаретами и шаурмой, который работал несколько лет и провоцировал споры, уместны ли такие объекты в этом месте. «Владелец [киоска] проиграл суды, они длились несколько месяцев. В последний день для добровольного освобождения участка сам убрал торговую точку», — объяснили URA.RU в администрации. По данным собеседника агентства, это место изначально оформлялось в аренду вообще под туалет. Судя по «Яндекс Картам», торговля на перекрестке велась как минимум с 2013 года. Администрация исходит из того, что ларьков на Вайнера и других знаковых пешеходных пространствах быть не должно, считая эту форму бизнеса пережитком прошлого. Впрочем, касается это не только центра. Как ранее сообщало URA.RU, в этом году чиновники планируют исключить из схемы размещения киосков 1,4 тысячи мест (сейчас их в общей сложности 1,7 тысячи). В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции.