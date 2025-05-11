Что известно о тюменском фотожурналисте, погибшем в Чечне 25 лет назад

В 2000 году 12 мая в Грозном (Чечня) во время выполнения редакционного задания погиб фотокорреспондент из Тюменской области Александр Ефремов. Он был признан лучшим фотокором тюменских газет в 1999 году. Что известно о жизни и судьбе журналиста, посмертно получившего медаль «За Отвагу» — в материале URA.RU
Где родился
Александр Ефремов — уроженец Тобольска. Здесь он родился в 1957 году 29 июля. Сначала он обучался в Заводоуковской школе, после чего перевелся в школу-интернат Тюмени. Впоследствии, также в Тюмени, получил среднее профессиональное образование мастера-краснодеревщика.
Александр неоднократно пытался поступить в университет, но трижды был отчислен, в том числе и из военного училища. Однако в 1979 году он впервые соприкоснулся с деятельностью фотографа, которую избрал для себя как основную.
Где работал в роли фотографа
Поначалу, тюменец работал в пресс-службах местных нефтяных организаций, параллельно изучая специфику работы журналиста и фотографа. А его первая публикация появилась в 1984 году в газете «Наше время».
С этого момента мужчина занимался исключительно журналистской деятельностью. Его публикации выходили во многих региональных газетах. Среди них «Солдат фортуны», «Техника молодежи», «Техномастер». Однако как штатный фотокорреспондент он числился в штате «Нашего времени».
Именно в рамках редакционных заданий он посещал Чечню. Командировки в Грозный Александру Ефремову назначались несколько раз: в апреле и ноябре 1995 года. Однако третья командировка в мае 2000 года оказалась роковой.
Как погиб тюменский фотокорреспондент
Третья командировка в Грозный проводилась с целью показать работу тюменских милиционеров, которые вместе с фотокорреспондентом отправились в Чечню. Это происходило во время Второй чеченской войны.
Александр Ефремов, а также три офицера милиции двигались на автомобиле в районе Грозного, когда машина наехала на фугасную мину. Трое находившихся там погибли на месте.
Что осталось в память о тюменском корреспонденте
Журналист был посмертно награжден медалью «За отвагу». Останки Александра похоронили на Червишевском кладбище в Тюмени. В память о подвиге на его родине, в Тобольске, установили памятник журналистам, погибшим во время исполнения служебных обязанностей.
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