12 мая 2025

В Екатеринбурге компания устроила стрельбу из автомата во дворе жилого дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелка забрала полиция
Стрелка забрала полиция Фото:

В Екатеринбурге во дворе жилого дома на улице Солнечная, 43 компания решила пострелять из автомата. Инцидент произошел 12 мая, рассказал источник URA.RU в силовой среде.

«Хулиган задержан. Он в сильном алкогольном опьянении, опросить его трудно», — поделился собеседник.

URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от комментариев воздержались.

Вечером 11 мая похожий случай произошел на улице Высоцкого, 8. Как позже пояснил один из участников, он сделал это потому, что хотел устроить «праздничный салют» в честь Дня Победы.

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В Екатеринбурге во дворе жилого дома на улице Солнечная, 43 компания решила пострелять из автомата. Инцидент произошел 12 мая, рассказал источник URA.RU в силовой среде. «Хулиган задержан. Он в сильном алкогольном опьянении, опросить его трудно», — поделился собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от комментариев воздержались. Вечером 11 мая похожий случай произошел на улице Высоцкого, 8. Как позже пояснил один из участников, он сделал это потому, что хотел устроить «праздничный салют» в честь Дня Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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