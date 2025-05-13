В Тюменской области восстановили движение по одной из дорог, закрытых из-за паводка

В Ишимском районе Тюменской области возобновлено движение по автомобильной дороге Плешково — Бутырки, ранее закрытой из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.
«Восстановлено движение по автомобильной дороге Плешково — Бутырки. В Ишимском районе остаются подтопленными шесть региональных дорог», — передает ведомство.
Всего же в Тюменской области из-за паводка остаются закрытыми 20 участков автомобильных дорог. К большинству населенных пунктов в подтопленных регионах существует альтернативный способ подъезда.
Ранее в Тюменской области был расширен перечень территорий, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка — соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор 3 мая, включив в список еще четыре муниципалитета.
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