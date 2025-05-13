В Тюменской области восстановили движение по одной из дорог, закрытых из-за паводка

Восстановлено движение по дороге Плешково — Бутырки в Ишимском районе
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Подтопленнымив Ишимском районе остаются шесть региональных дорог
Подтопленнымив Ишимском районе остаются шесть региональных дорог Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Ишимском районе Тюменской области возобновлено движение по автомобильной дороге Плешково — Бутырки, ранее закрытой из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.

«Восстановлено движение по автомобильной дороге Плешково — Бутырки. В Ишимском районе остаются подтопленными шесть региональных дорог», — передает ведомство.

Всего же в Тюменской области из-за паводка остаются закрытыми 20 участков автомобильных дорог. К большинству населенных пунктов в подтопленных регионах существует альтернативный способ подъезда. 

Ранее в Тюменской области был расширен перечень территорий, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка — соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор 3 мая, включив в список еще четыре муниципалитета.

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В Ишимском районе Тюменской области возобновлено движение по автомобильной дороге Плешково — Бутырки, ранее закрытой из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона. «Восстановлено движение по автомобильной дороге Плешково — Бутырки. В Ишимском районе остаются подтопленными шесть региональных дорог», — передает ведомство. Всего же в Тюменской области из-за паводка остаются закрытыми 20 участков автомобильных дорог. К большинству населенных пунктов в подтопленных регионах существует альтернативный способ подъезда.  Ранее в Тюменской области был расширен перечень территорий, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка — соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор 3 мая, включив в список еще четыре муниципалитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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