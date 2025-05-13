В Перми состоится прощание с сотрудником регионального Роспотребнадзора

На 49-м году жизни 13 мая 2025 года скоропостижно скончался Александр Кышов. Он возглавлял отдел надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«Александр Михайлович посвятил свою трудовую деятельность вопросам защиты здоровья населения. Окончив Пермскую государственную медицинскую академию в 2000 году, он на протяжении четверти века работал в органах санитарно-эпидемиологического надзора региона», — сообщает региональное Управление Роспотребнадзора на официальном сайте.
С 2005 года он занимал различные должности в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. А с 2020 года руководил отделом надзора по коммунальной гигиене.
За многолетний и добросовестный труд Александр Кышов был неоднократно отмечен почетными наградами. Включая благодарственные письма от губернатора Пермского края, главного федерального инспектора по Пермскому краю и полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, а также медалью «Во славу и развитие города Перми». Прощание с ним состоится 14 мая в 15:00 в ритуальном зале на Старцева, 61.
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