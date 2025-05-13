13 мая 2025

Челябинским сиротам предоставили опасное для проживания жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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В новых квартирах появились трещины
В новых квартирах появились трещины Фото:

Детям-сиротам в Коркино Челябинской области предоставили жилье, в котором опасно жить. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования данного уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Коркино детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья предоставлены квартиры, в которых сразу после заселения появились трещины, обои пришлось снять, а в некоторых местах уже виднеются перекрытия. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Колбасину доложить о ходе расследования» — пишет telegram-канал СКР.

Отмечается, что жители опасаются, что их дом может обвалиться, хотя с момента постройки не прошло и трёх лет. По данному факту региональными следственными органами СКР расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

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Детям-сиротам в Коркино Челябинской области предоставили жилье, в котором опасно жить. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования данного уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В Коркино детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья предоставлены квартиры, в которых сразу после заселения появились трещины, обои пришлось снять, а в некоторых местах уже виднеются перекрытия. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Колбасину доложить о ходе расследования» — пишет telegram-канал СКР. Отмечается, что жители опасаются, что их дом может обвалиться, хотя с момента постройки не прошло и трёх лет. По данному факту региональными следственными органами СКР расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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