Трехкратный обладатель «Оскара» Бентон скончался в Нью-Йорке

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Причина смерти режиссера не уточняется
Причина смерти режиссера не уточняется Фото:

Американский кинорежиссер Роберт Бентон скончался на 93-м году жизни. Причина смерти режиссера не уточняется. Об этом сообщает его менеджер Марису Форзано. 

«Он был выдающимся режиссером и сценаристом, чьи фильмы оказывали значительное влияние на мировое кино», — приводит газета The New York Times слова Форзано. По данным издания, Бентон ушел из жизни 11 мая. В последние годы он работал над мемуарами.

Роберт Бентон приобрел известность благодаря работе над такими лентами, как «Это птица, это самолет, это Супермен!», «Супермен», «Бонни и Клайд» и «Крамер против Крамера». За свою карьеру Бентон семь раз номинировался на премию «Оскар» и трижды становился лауреатом, в том числе в 1980 году за фильм «Крамер против Крамера» в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». Эта же картина принесла ему награду «Золотой глобус».

Ранее сообщалось о смерти самого бедного в мире экс-президента Уругвая Хосе Мухика. Он скончался 13 мая. О его смерти сообщил Яманду Орси, действующий лидер страны. 

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Американский кинорежиссер Роберт Бентон скончался на 93-м году жизни. Причина смерти режиссера не уточняется. Об этом сообщает его менеджер Марису Форзано.  «Он был выдающимся режиссером и сценаристом, чьи фильмы оказывали значительное влияние на мировое кино», — приводит газета The New York Times слова Форзано. По данным издания, Бентон ушел из жизни 11 мая. В последние годы он работал над мемуарами. Роберт Бентон приобрел известность благодаря работе над такими лентами, как «Это птица, это самолет, это Супермен!», «Супермен», «Бонни и Клайд» и «Крамер против Крамера». За свою карьеру Бентон семь раз номинировался на премию «Оскар» и трижды становился лауреатом, в том числе в 1980 году за фильм «Крамер против Крамера» в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». Эта же картина принесла ему награду «Золотой глобус». Ранее сообщалось о смерти самого бедного в мире экс-президента Уругвая Хосе Мухика. Он скончался 13 мая. О его смерти сообщил Яманду Орси, действующий лидер страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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