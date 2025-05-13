13 мая 2025

Умер самый бедный в мире экс-президент Уругвая Хосе Мухика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хосе Мухика умер на 90-м году жизни
Хосе Мухика умер на 90-м году жизни Фото:

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика скончался 13 мая 2025 года. О его смерти сообщил действующий лидер страны Яманду Орси, опубликовав соответствующее сообщение в своей официальной учетной записи в социальной сети X.

«С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер», — написал Яманду Орси в соцсети X. Политик выразил соболезнования родным и близким бывшего главы государства, а также подчеркнул его значительный вклад в развитие страны.

Хосе Мухика занимал пост президента Уругвая с 2010 по 2015 год. За годы своего правления он приобрел репутацию одного из самых скромных и принципиальных лидеров современности. Мухика был известен своей аскетичной жизнью, отказом от президентской резиденции и значительной частью заработной платы, которую он жертвовал на благотворительность. После завершения президентского срока Мухика продолжал заниматься общественной деятельностью и оставался заметной фигурой в уругвайской политике.

Соединенном Королевстве в доме престарелых скончался Джон Альфред Тиннисвуд, считавшийся старейшим мужчиной на планете. В августе 2024 года ему исполнилось 112 лет, сообщает издание Mirror. Он умер в доме престарелых в Великобритании. В августе 2024 года ему исполнилось 112 лет, напоминает MK.RU.

Титул самого старого мужчины Джон Альфред Тиннисвуд официально получил в апреле этого года, после смерти Хуана Висенте Переса Моры, которому было 114 лет. Новый рекордсмен был вписан в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечается, что он умер в кругу семьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика скончался 13 мая 2025 года. О его смерти сообщил действующий лидер страны Яманду Орси, опубликовав соответствующее сообщение в своей официальной учетной записи в социальной сети X. «С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер», — написал Яманду Орси в соцсети X. Политик выразил соболезнования родным и близким бывшего главы государства, а также подчеркнул его значительный вклад в развитие страны. Хосе Мухика занимал пост президента Уругвая с 2010 по 2015 год. За годы своего правления он приобрел репутацию одного из самых скромных и принципиальных лидеров современности. Мухика был известен своей аскетичной жизнью, отказом от президентской резиденции и значительной частью заработной платы, которую он жертвовал на благотворительность. После завершения президентского срока Мухика продолжал заниматься общественной деятельностью и оставался заметной фигурой в уругвайской политике. Соединенном Королевстве в доме престарелых скончался Джон Альфред Тиннисвуд, считавшийся старейшим мужчиной на планете. В августе 2024 года ему исполнилось 112 лет, сообщает издание Mirror. Он умер в доме престарелых в Великобритании. В августе 2024 года ему исполнилось 112 лет, напоминает MK.RU. Титул самого старого мужчины Джон Альфред Тиннисвуд официально получил в апреле этого года, после смерти Хуана Висенте Переса Моры, которому было 114 лет. Новый рекордсмен был вписан в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечается, что он умер в кругу семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...