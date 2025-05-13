13 мая 2025

В Тюмени пьяный юноша на питбайке влетел в авто, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель питбайка от удара с авто отлетел в столб
Водитель питбайка от удара с авто отлетел в столб Фото:

В Тюмени вечером 13 мая на пересечении улиц Ямской и Коммунистической столкнулись питбайк и автомобиля Honda. Как сообщили Госавтоинспекции региона, 18-летний водитель мототранспорта имел признаки алкогольного опьянения. Он и пассажир двухколесного транспорта пострадали.

Водитель питбайка был пьян и не имел водительского удостоверения
Водитель питбайка был пьян и не имел водительского удостоверения
Фото:

«Питбайк и „Хонда“ столкнулись вечером на пересечении улиц Ямской и Коммунистической в Тюмени. Предварительно, 18-летний водитель питбайка на перекрестке выехал на полосу встречного движения где столкнулся с автомобилем Honda. У водителя питбайка имелись признаки опьянения. В результате аварии пострадали водитель и 17-летний пассажир питбайка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

После удара питбайк отбросило на дорожный знак. Как оказалось, у водителя питбайка, помимо всех нарушений ПДД, не было водительского удостоверения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени вечером 13 мая на пересечении улиц Ямской и Коммунистической столкнулись питбайк и автомобиля Honda. Как сообщили Госавтоинспекции региона, 18-летний водитель мототранспорта имел признаки алкогольного опьянения. Он и пассажир двухколесного транспорта пострадали. «Питбайк и „Хонда“ столкнулись вечером на пересечении улиц Ямской и Коммунистической в Тюмени. Предварительно, 18-летний водитель питбайка на перекрестке выехал на полосу встречного движения где столкнулся с автомобилем Honda. У водителя питбайка имелись признаки опьянения. В результате аварии пострадали водитель и 17-летний пассажир питбайка», — сообщается в telegram-канале ведомства. После удара питбайк отбросило на дорожный знак. Как оказалось, у водителя питбайка, помимо всех нарушений ПДД, не было водительского удостоверения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...