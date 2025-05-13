В Тюмени вечером 13 мая на пересечении улиц Ямской и Коммунистической столкнулись питбайк и автомобиля Honda. Как сообщили Госавтоинспекции региона, 18-летний водитель мототранспорта имел признаки алкогольного опьянения. Он и пассажир двухколесного транспорта пострадали.
«Питбайк и „Хонда“ столкнулись вечером на пересечении улиц Ямской и Коммунистической в Тюмени. Предварительно, 18-летний водитель питбайка на перекрестке выехал на полосу встречного движения где столкнулся с автомобилем Honda. У водителя питбайка имелись признаки опьянения. В результате аварии пострадали водитель и 17-летний пассажир питбайка», — сообщается в telegram-канале ведомства.
После удара питбайк отбросило на дорожный знак. Как оказалось, у водителя питбайка, помимо всех нарушений ПДД, не было водительского удостоверения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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