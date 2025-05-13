Полицейские из ХМАО подставили начальство, сняв проституток-мулаток в День Победы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах округа.
«После отдыха с девушками на съемной квартире в Сургуте силовики закатили им скандал на улице, чем привлекли внимание окружающих, которые и сняли на видео все выяснение отношений. Когда ролик опубликовали в сети, в полиции с удивлением узнали в дебоширах собственных коллег. Один работает в уголовном розыске УМВД Сургута, другой — в окружном отделе по борьбе с наркотиками», — сообщил инсайдер.
По словам другого информатора, расхлебывать историю придется новому главе полиции Сургута Александр Панченко. «Управление собственной безопасности уже начало служебную проверку. Любителям экзотики грозит увольнение», — добавил собеседник агентства.
В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Видео: К-Информ Сургут
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