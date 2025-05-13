13 мая 2025

Полицейские из ХМАО подставили начальство, сняв проституток-мулаток 9 мая. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские подставили нового начальника УМВД Сургута
Полицейские подставили нового начальника УМВД Сургута Фото:

Полицейские из ХМАО подставили начальство, сняв проституток-мулаток в День Победы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах округа.

«После отдыха с девушками на съемной квартире в Сургуте силовики закатили им скандал на улице, чем привлекли внимание окружающих, которые и сняли на видео все выяснение отношений. Когда ролик опубликовали в сети, в полиции с удивлением узнали в дебоширах собственных коллег. Один работает в уголовном розыске УМВД Сургута, другой — в окружном отделе по борьбе с наркотиками», — сообщил инсайдер.

По словам другого информатора, расхлебывать историю придется новому главе полиции Сургута Александр Панченко. «Управление собственной безопасности уже начало служебную проверку. Любителям экзотики грозит увольнение», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Видео: К-Информ Сургут

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские из ХМАО подставили начальство, сняв проституток-мулаток в День Победы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах округа. «После отдыха с девушками на съемной квартире в Сургуте силовики закатили им скандал на улице, чем привлекли внимание окружающих, которые и сняли на видео все выяснение отношений. Когда ролик опубликовали в сети, в полиции с удивлением узнали в дебоширах собственных коллег. Один работает в уголовном розыске УМВД Сургута, другой — в окружном отделе по борьбе с наркотиками», — сообщил инсайдер. По словам другого информатора, расхлебывать историю придется новому главе полиции Сургута Александр Панченко. «Управление собственной безопасности уже начало служебную проверку. Любителям экзотики грозит увольнение», — добавил собеседник агентства. В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Видео: К-Информ Сургут
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...