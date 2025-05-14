14 мая 2025

Медики Сургута стали лучшими в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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10 медиков из Сургута стали лучшими в своей профессии
10 медиков из Сургута стали лучшими в своей профессии Фото:

По итогам Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием — 2025, 10 сотрудников Сургутской окружной клинической больницы стали лучшими в ХМАО. Об этом сообщили в медучреждении.

«Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подвел итоги второго этапа престижного Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием — 2025. Десять сотрудников Сургутской окружной клинической больницы завоевали первые места в профессиональных номинациях», — написано в группе СОКБ VK.

Тик, звание «Лучшего акушер-гинеколога» завоевала Елена Калюжная, «Лучшего врача-эксперта» — Валентина Видуто, «Лучшего инфекциониста» — Ольга Самойлова, «Лучшего онколога» — Алексей Мордовский, «Лучшего оториноларинголога» — Елена Васильева, «Лучшего офтальмолога» — Елена Бархатова, «Лучшего врача по диагностическим исследованиям» — Тигран Варданян, «Лучшего санитарного врача» — Надежда Великоцкая и «Лучшего фармацевта» — Галина Головская. Помимо этого, Ольга Рахвалова заняла третье место в номинации «За верность профессии».

В ХМАО хирурги Сургутской травматологической больницы провели уникальную операцию 64-летнему пациенту с редким диагнозом — релаксацией купола диафрагмы. Патология встречается крайне редко и приводит к сдавлению легкого и тяжелой одышке.

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По итогам Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием — 2025, 10 сотрудников Сургутской окружной клинической больницы стали лучшими в ХМАО. Об этом сообщили в медучреждении. «Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подвел итоги второго этапа престижного Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием — 2025. Десять сотрудников Сургутской окружной клинической больницы завоевали первые места в профессиональных номинациях», — написано в группе СОКБ VK. Тик, звание «Лучшего акушер-гинеколога» завоевала Елена Калюжная, «Лучшего врача-эксперта» — Валентина Видуто, «Лучшего инфекциониста» — Ольга Самойлова, «Лучшего онколога» — Алексей Мордовский, «Лучшего оториноларинголога» — Елена Васильева, «Лучшего офтальмолога» — Елена Бархатова, «Лучшего врача по диагностическим исследованиям» — Тигран Варданян, «Лучшего санитарного врача» — Надежда Великоцкая и «Лучшего фармацевта» — Галина Головская. Помимо этого, Ольга Рахвалова заняла третье место в номинации «За верность профессии». В ХМАО хирурги Сургутской травматологической больницы провели уникальную операцию 64-летнему пациенту с редким диагнозом — релаксацией купола диафрагмы. Патология встречается крайне редко и приводит к сдавлению легкого и тяжелой одышке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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