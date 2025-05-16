«Подиума не будет»: в Сургуте устроят модный показ местных брендов одежды на парковке

Модельная школа организует в Сургуте (ХМАО) показ локальных брендов одежды. Местом для фэшн-шоу выбрана парковка одного из торговых центров. Об идее мероприятия URA.RU рассказала основатель школы Неля Ханова.
«Почему именно парковка? Я принимаю участие в других российских показах и стараюсь привозить в Сургут что-то новое. Хотелось сделать необычное фэшн-шоу, привлечь внимание к сургутским и другим отечественным брендам одежды. Глобальная идея скорее поддержать не только локальные бренды, а вообще российских производителей. Мы пригласили стилиста, который проработал стилизацию одежды, чтобы показать, как можно носить вещи по-другому», — поделилась собеседница агентства.
На показ приглашены сургутские блогеры, некоторые из них — в качестве моделей. Площадку оборудовали 20-метровым экраном, на котором гости увидят лукбук брендов в видеоформате. «На площадке все предусмотрено: полностью соблюдаем технику безопасности, документы в порядке. Касаемо подиума, его не будет как такого, лишь бетон. Сама парковка стилизована за счет декора. Но это не выглядеть, как жесткий андеграунд. У нас всегда есть дресс-код — это костюмы», — добавила основатель модельной школы.
О поддержке югорских брендов высказывался губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время весенней встречи с представителями креативного бизнеса округа. Тогда глава региона дал поручение чиновникам, чтобы те отдавали приоритет местным производителям при закупке сувенирной продукции, в том числе и одежды. Сам Кухарук активно продвигает югорские бренды на своем примере: в гардеробе у губернатора есть несколько дизайнерских вещей, в которых он нередко появляется на публике.
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