Югорский бренд одежды «АМ» отшил эксклюзивные худи (спортивная толстовка с капюшоном — прим.ред.) для губернатора ХМАО Руслана Кухарука и его заместителей. Обновки чиновникам подарили на 23 февраля.
Представители бренда рассказали в соцсети «ВКонтакте», что им предстояло отшить 15 худи за 10 дней. Для дизайна выбрали рисунок, символизирующий нефтяные месторождения. «Надеемся, получатели остались довольны подарками», — следует из сообщения. Кухарук уже успел появиться на публике в обновке во время кинофестиваля «Дух огня».
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова также проявляла симпатию к местным брендам одежды. Так, например, она хвалила «Емас» и не раз появлялась в его коллекциях. Но Кухарук пошел еще дальше. На встрече с представителями креативного бизнеса 5 марта он дал поручение подчиненным, чтобы югорские чиновники при закупке сувенирной продукции, в том числе и одежды, отдавали приоритет местным производителям.
А перед Новым годом Кухарук приобрел мерч от югорских дизайнеров для себя и своих близких. Глава округа купил жилет от бренда «Местные».
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