10 марта 2025

Кухарук и его замы пополнили гардероб толстовками от бренда одежды из ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухаруку и его замам подарили на 23 февраля эксклюзивные худи
Кухаруку и его замам подарили на 23 февраля эксклюзивные худи Фото:

Югорский бренд одежды «АМ» отшил эксклюзивные худи (спортивная толстовка с капюшоном — прим.ред.) для губернатора ХМАО Руслана Кухарука и его заместителей. Обновки чиновникам подарили на 23 февраля.

Представители бренда рассказали в соцсети «ВКонтакте», что им предстояло отшить 15 худи за 10 дней. Для дизайна выбрали рисунок, символизирующий нефтяные месторождения. «Надеемся, получатели остались довольны подарками», — следует из сообщения. Кухарук уже успел появиться на публике в обновке во время кинофестиваля «Дух огня».

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова также проявляла симпатию к местным брендам одежды. Так, например, она хвалила «Емас» и не раз появлялась в его коллекциях. Но Кухарук пошел еще дальше. На встрече с представителями креативного бизнеса 5 марта он дал поручение подчиненным, чтобы югорские чиновники при закупке сувенирной продукции, в том числе и одежды, отдавали приоритет местным производителям.

А перед Новым годом Кухарук приобрел мерч от югорских дизайнеров для себя и своих близких. Глава округа купил жилет от бренда «Местные».

Дизайнеры выбрали для толстовок рисунок, символизирующий нефтяные месторождения.
Дизайнеры выбрали для толстовок рисунок, символизирующий нефтяные месторождения.
Фото:

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Югорский бренд одежды «АМ» отшил эксклюзивные худи (спортивная толстовка с капюшоном — прим.ред.) для губернатора ХМАО Руслана Кухарука и его заместителей. Обновки чиновникам подарили на 23 февраля. Представители бренда рассказали в соцсети «ВКонтакте», что им предстояло отшить 15 худи за 10 дней. Для дизайна выбрали рисунок, символизирующий нефтяные месторождения. «Надеемся, получатели остались довольны подарками», — следует из сообщения. Кухарук уже успел появиться на публике в обновке во время кинофестиваля «Дух огня». Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова также проявляла симпатию к местным брендам одежды. Так, например, она хвалила «Емас» и не раз появлялась в его коллекциях. Но Кухарук пошел еще дальше. На встрече с представителями креативного бизнеса 5 марта он дал поручение подчиненным, чтобы югорские чиновники при закупке сувенирной продукции, в том числе и одежды, отдавали приоритет местным производителям. А перед Новым годом Кухарук приобрел мерч от югорских дизайнеров для себя и своих близких. Глава округа купил жилет от бренда «Местные».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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