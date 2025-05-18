18 мая 2025

В Совфеде раскрыли планы Европы на разговор Трампа и Путина

Косачев: ЕС хочет надавить на Трампа, чтобы его разговор с Путиным не удался
© Служба новостей «URA.RU»
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Косачев оценил усилия западных политиков по срыву урегулирования на Украине
Косачев оценил усилия западных политиков по срыву урегулирования на Украине Фото:

Главы государств, входящих в Евросоюз, собираются поговорить с американским лидером Дональдом Трампом до того, как он созвонится с российским президентом Владимиром Путиным. Европейские политики хотят сделать так, чтобы диалог РФ и США не принес необходимого результата. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Ястребы войны из Европы уже слетелись, хотят успеть переговорить с Трампом пораньше с утра, чтобы на него надавить. Чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата», — написал Косачев в своем telegram-канале. Он добавил, что некоторые силы в Европе пытаются помешать установлению мира на Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора между Путиным и Трампом. Президент США также анонсировал беседу с российским лидером.

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Главы государств, входящих в Евросоюз, собираются поговорить с американским лидером Дональдом Трампом до того, как он созвонится с российским президентом Владимиром Путиным. Европейские политики хотят сделать так, чтобы диалог РФ и США не принес необходимого результата. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Ястребы войны из Европы уже слетелись, хотят успеть переговорить с Трампом пораньше с утра, чтобы на него надавить. Чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата», — написал Косачев в своем telegram-канале. Он добавил, что некоторые силы в Европе пытаются помешать установлению мира на Украине. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора между Путиным и Трампом. Президент США также анонсировал беседу с российским лидером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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