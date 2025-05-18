В Совфеде раскрыли планы Европы на разговор Трампа и Путина

Главы государств, входящих в Евросоюз, собираются поговорить с американским лидером Дональдом Трампом до того, как он созвонится с российским президентом Владимиром Путиным. Европейские политики хотят сделать так, чтобы диалог РФ и США не принес необходимого результата. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Ястребы войны из Европы уже слетелись, хотят успеть переговорить с Трампом пораньше с утра, чтобы на него надавить. Чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата», — написал Косачев в своем telegram-канале. Он добавил, что некоторые силы в Европе пытаются помешать установлению мира на Украине.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора между Путиным и Трампом. Президент США также анонсировал беседу с российским лидером.
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