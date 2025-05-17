Песков подтвердил возможность переговоров Путина и Трампа в ближайшее время

Песков: Путин готовится к разговору с Трампом
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков прокомментировал планы Трампа позвонить Путину
Песков прокомментировал планы Трампа позвонить Путину Фото:

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Ранее Трамп анонсировал беседу с российским лидером.

«Разговор готовится», — заявил Песков, комментируя информацию о планах Трампа. Его слова передает ТАСС.

Ранее президент США написал в социальной сети Truth Social, что телефонная беседа с Путиным запланирована на 19 мая в 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск). По его словам, среди ключевых тем обсуждения будут ситуация на Украине и вопросы торговли.

После разговора с российским лидером Трамп намерен обсудить итоги беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — участниц НАТО. Последний раз главы России и США общались по телефону 18 марта.

Некоторые ждали участия Трампа на переговорах в Стамбуле, которые прошли 16 мая по инициативе Путина. Первоначально встреча была назначена на 15 мая, однако из-за задержки прибытия украинской стороны переговоры перенесли на следующий день. Диалог продолжался около двух часов.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Ранее Трамп анонсировал беседу с российским лидером. «Разговор готовится», — заявил Песков, комментируя информацию о планах Трампа. Его слова передает ТАСС. Ранее президент США написал в социальной сети Truth Social, что телефонная беседа с Путиным запланирована на 19 мая в 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск). По его словам, среди ключевых тем обсуждения будут ситуация на Украине и вопросы торговли. После разговора с российским лидером Трамп намерен обсудить итоги беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — участниц НАТО. Последний раз главы России и США общались по телефону 18 марта. Некоторые ждали участия Трампа на переговорах в Стамбуле, которые прошли 16 мая по инициативе Путина. Первоначально встреча была назначена на 15 мая, однако из-за задержки прибытия украинской стороны переговоры перенесли на следующий день. Диалог продолжался около двух часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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