Песков подтвердил возможность переговоров Путина и Трампа в ближайшее время

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Ранее Трамп анонсировал беседу с российским лидером.
«Разговор готовится», — заявил Песков, комментируя информацию о планах Трампа. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент США написал в социальной сети Truth Social, что телефонная беседа с Путиным запланирована на 19 мая в 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск). По его словам, среди ключевых тем обсуждения будут ситуация на Украине и вопросы торговли.
После разговора с российским лидером Трамп намерен обсудить итоги беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — участниц НАТО. Последний раз главы России и США общались по телефону 18 марта.
Некоторые ждали участия Трампа на переговорах в Стамбуле, которые прошли 16 мая по инициативе Путина. Первоначально встреча была назначена на 15 мая, однако из-за задержки прибытия украинской стороны переговоры перенесли на следующий день. Диалог продолжался около двух часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.