Главная свердловская чиновница вернулась в родную школу: фото с последнего звонка

Замгубернатора Савинова приехала на последний звонок в 130-й лицей Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Савинова училась в лицее №130
Татьяна Савинова училась в лицее №130 Фото:

«Социальный» замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова — самая влиятельная из свердловских чиновниц — приехала на последний звонок в лицей №130 в Екатеринбурге, где училась. Выпускникам она пожелала не бояться ошибок, передает корреспондент URA.RU.

«Не бойтесь ничего, даже ошибок. Ошибаться — это нормально», — напутствовала Савинова. Также она вспомнила, как сама стояла выпускницей в этом же зале.

Для Савиновой это первый визит в родную школу после ее возвращения в Екатеринбург. Пост замгубернатора-министра она заняла 5 апреля после того, как врио губернатора Свердловской области был назначен Денис Паслер. Савинова считается его ближайшей соратницей.

Лицей 130 входит в число лучших школ не только региона, но и России. Говорят, несмотря на то, что там очень высокий уровень подготовки, а среди учеников представители влиятельных семей города, инфраструктура — ветхая. Возможно, Савинова решит как-то изменить ситуацию.

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«Социальный» замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова — самая влиятельная из свердловских чиновниц — приехала на последний звонок в лицей №130 в Екатеринбурге, где училась. Выпускникам она пожелала не бояться ошибок, передает корреспондент URA.RU. «Не бойтесь ничего, даже ошибок. Ошибаться — это нормально», — напутствовала Савинова. Также она вспомнила, как сама стояла выпускницей в этом же зале. Для Савиновой это первый визит в родную школу после ее возвращения в Екатеринбург. Пост замгубернатора-министра она заняла 5 апреля после того, как врио губернатора Свердловской области был назначен Денис Паслер. Савинова считается его ближайшей соратницей. Лицей 130 входит в число лучших школ не только региона, но и России. Говорят, несмотря на то, что там очень высокий уровень подготовки, а среди учеников представители влиятельных семей города, инфраструктура — ветхая. Возможно, Савинова решит как-то изменить ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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