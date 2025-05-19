Главная свердловская чиновница вернулась в родную школу: фото с последнего звонка

«Социальный» замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова — самая влиятельная из свердловских чиновниц — приехала на последний звонок в лицей №130 в Екатеринбурге, где училась. Выпускникам она пожелала не бояться ошибок, передает корреспондент URA.RU.
«Не бойтесь ничего, даже ошибок. Ошибаться — это нормально», — напутствовала Савинова. Также она вспомнила, как сама стояла выпускницей в этом же зале.
Для Савиновой это первый визит в родную школу после ее возвращения в Екатеринбург. Пост замгубернатора-министра она заняла 5 апреля после того, как врио губернатора Свердловской области был назначен Денис Паслер. Савинова считается его ближайшей соратницей.
Лицей 130 входит в число лучших школ не только региона, но и России. Говорят, несмотря на то, что там очень высокий уровень подготовки, а среди учеников представители влиятельных семей города, инфраструктура — ветхая. Возможно, Савинова решит как-то изменить ситуацию.
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