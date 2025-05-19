Арестован куратор крупнейшего хлебного актива свердловских властей

В Екатеринбурге по делу о взятке арестовали Максима Камшилова

19 мая 2025 в 18:46 Размер текста - 17 +

Максим Камшилов был задержан 14 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге арестовали первого заместителя гендиректора «Агентства по развитию рынка продовольствия» Максима Камшилова. Его обвиняют в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), рассказали URA.RU в Октябрьском райсуде. По версии следствия, 14 мая Камшилов получил взятку от бизнесмена. Как считают в областном СКР, за «ускорение и беспрепятственное осуществление выплат по договорам поставки продукции». Камшилова задержали при поддержке сотрудников ФСБ. Подробности уголовного дела неизвестны. «Агентство по развитию рынка продовольствия» было создано распоряжением главы администрации региона в 1992 году для формирования и развития рынка продовольственных товаров на территории области. В 2003 году к компании присоединили Карпинский, Качканарский и Нижнетуринский хлебокомбинаты. В 2009 году организация построила Первомайский мукомольный завод. В декабре 2024 года свердловские депутаты одобрили приватизацию «Агентства по развитию рынка продовольствия», однако несколько раз торги срывались. Его стоимость оценивается в 858 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге арестовали первого заместителя гендиректора «Агентства по развитию рынка продовольствия» Максима Камшилова. Его обвиняют в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), рассказали URA.RU в Октябрьском райсуде. По версии следствия, 14 мая Камшилов получил взятку от бизнесмена. Как считают в областном СКР, за «ускорение и беспрепятственное осуществление выплат по договорам поставки продукции». Камшилова задержали при поддержке сотрудников ФСБ. Подробности уголовного дела неизвестны. «Агентство по развитию рынка продовольствия» было создано распоряжением главы администрации региона в 1992 году для формирования и развития рынка продовольственных товаров на территории области. В 2003 году к компании присоединили Карпинский, Качканарский и Нижнетуринский хлебокомбинаты. В 2009 году организация построила Первомайский мукомольный завод. В декабре 2024 года свердловские депутаты одобрили приватизацию «Агентства по развитию рынка продовольствия», однако несколько раз торги срывались. Его стоимость оценивается в 858 млн рублей.