Арестован куратор крупнейшего хлебного актива свердловских властей

В Екатеринбурге арестовали первого заместителя гендиректора «Агентства по развитию рынка продовольствия» Максима Камшилова. Его обвиняют в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), рассказали URA.RU в Октябрьском райсуде.
По версии следствия, 14 мая Камшилов получил взятку от бизнесмена. Как считают в областном СКР, за «ускорение и беспрепятственное осуществление выплат по договорам поставки продукции». Камшилова задержали при поддержке сотрудников ФСБ. Подробности уголовного дела неизвестны.
«Агентство по развитию рынка продовольствия» было создано распоряжением главы администрации региона в 1992 году для формирования и развития рынка продовольственных товаров на территории области. В 2003 году к компании присоединили Карпинский, Качканарский и Нижнетуринский хлебокомбинаты. В 2009 году организация построила Первомайский мукомольный завод. В декабре 2024 года свердловские депутаты одобрили приватизацию «Агентства по развитию рынка продовольствия», однако несколько раз торги срывались. Его стоимость оценивается в 858 млн рублей.
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