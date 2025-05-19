Минкультуры: у ряда фильмов и без запретов нет прокатного удостоверения

В Министерстве культуры России прокомментировали появившиеся сообщения о якобы отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, содержащим пропаганду чайлдфри. Как пояснили в ведомстве, в некоторых подобных публикаций приводятся фильмы, которые изначально не обладали прокатными удостоверениями.
«В ряде публикаций, связанных с темой невыдачи прокатных удостоверений фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от рождения детей, указаны картины, которые не имеют прокатных удостоверений — например, по причине ухода из РФ организации-правообладателя, — соответственно, такие картины не подлежат прокату на территории РФ», — сказали в Минкультуры. Сообщение передает «Интерфакс».
Ознакомиться с перечнем фильмов, получивших прокатное удостоверение, можно посредством Государственного регистра фильмов, размещенного на официальном интернет-портале Минкультуры России. Также представители ведомства напомнили, что определение критериев, по которым фильмы и сериалы могут быть отнесены к числу содержащих материалы с пропагандой чайлдфри, находится в компетенции Роскомнадзора. Вопросы блокировки соответствующего интернет-контента не входят в сферу полномочий Министерства культуры.
Норма, предусматривающая отказ в выдаче прокатных удостоверений на фильмы с подобным содержанием, действует с 2024 года. Недавно изданный приказ Минкультуры России носит преимущественно технический характер и направлен на унификацию положений закона о кинематографии и порядка предоставления прокатных удостоверений.
Ранее Роскомнадзор объяснил, какие фильмы и сериалы не попадут под запрет о пропаганде чайлдфри. Так, зарубежные фильмы и сериалы, в числе которых «Карточный домик», «Секс в большом городе», «Игра престолов» и «Гарри Поттер», не подлежат запрету. на территории России. Как отметили в ведомстве, установленные критерии выявления запрещенной информации изложены предельно ясно, и указанные иностранные произведения не попадают под эти параметры.
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