Тоболяки назвали мэру главные проблемы города

Глава Тобольска Петр Вагин объявил о выходе в прямой эфир и призвал горожан задать ему волнующие их вопросы. Под постом мэра набралось около 50 комментариев. Главная тема, волнующая жителей — состояние дорог.
«Посмотрите, какие ямы выбиты, дети наносят себе ушибы, пенсионеры которые уже еле ходят, не дай бог конечно, могут ноги переломать. Администрация отписалась — обращайтесь в УК», — пожаловался один из подписчиков мэра. Теме плохого качества существующих пешеходных и автомобильных дорог и нехватке новых жители уделили наибольшее внимание.
Второй проблемой по количеству обращений стало благоустройство дворовых территорий. На пустыре возле ТЦ "Пассаж" мэру рекомендовали обустроить территорию для выгула собак, а возле торгового дома "СВ" — детскую площадку. Жители указали и на нехватку скамеек во дворах, необходимых для комфорта пожилых людей.
"У нас детская площадка сделана своими силами и оставляет желать лучшего, хотелось бы, все же иметь место, где наши дети смогли бы играть и заниматься спортом. В микрорайоне нет тротуаров, а безопасные в целом для игр пожарные проезды, не позволяют там бегать или кататься на велосипеде. Все это можно делать только на дороге, тротуаров у нас тоже увы нет", — описали Петру Вагину ситуацию в городском микрорайоне Усадьба.
В списке вопросов, заданных мэру, также оказалась труднодоступность узкоспециализированной медпомощи — одна из жительниц пожаловалась на то, что не смогла попасть на прием к стоматологу, из-за чего пришлось идти в платную клинику. Кроме того, у главы города поинтересовались сроками строительства жилья под переселение из аварийных домов в микрорайоне Сумкино, которое, по словам подписчицы мэра, было обещано еще при прошлом главе администрации.
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