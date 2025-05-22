В четырех районах Перми временно отключат холодную воду

В четырех районах Перми, в том числе Свердловском, Индустриальном, Дзержинском и Ленинском, временно прекратится подача холодной воды. Как сообщили в пресс-службе компании «Новогор Прикамье», ограничения связаны с проведением ремонтных и восстановительных работ на сетях.
«Компания ремонтирует сети водоснабжения и водоотведения, стараясь не отключать холодную воду. Иногда кратковременные отключения необходимы, чтобы избежать крупных аварий и более длительных перебоев с водой», — сказано в сообщении.
23 мая с 14:00 до 20:00 не будет холодной воды по адресам:
- ул. Мира, 3, 5, 5а, 7а,
- ул. Сивкова, 16.
С 9:30 24 мая до 9:30 25 мая отключат холодную воду в домах на улицах:
- ул. 25 Октября, 72, 106;
- ул. Белинского, 31;
- ул. 1-я Красноармейская, 17а, 21;
- ул. Максима Горького, 83, 86;
- ул. Николая Островского, 93б, 93в, 93д;
- ул. Чернышевского, 20, 22.
С 21:30 26 мая до 8:00 27 мая не будет холодной воды по адресам:
- ул. Куйбышева, 47;
- ул. Попова, 58;
- ул. Революции, 60/1.
С 9:00 26 мая до 9:00 27 мая отключат водоснабжение по адресам:
- шоссе Космонавтов, 110, 112, 114;
- ул. Академика Вавилова, 4а, 7, 9, 11, 11а;
- ул. Малкова, 12.
С 10:00 до 19:00 27 мая холодной воды не будет на улицах:
- ул. Комсомольский проспект, 14, 16, 16а, 18;
- ул. Советская, 45, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56.
С 9:30 до 19:30 31 мая холодную воду отключат по адресам:
- ул. Героев Хасана, 89, 91, 91а, 95, 97, 97а;
- ул. Нейвинская, 1;
- ул. 1-я Нейвинская, 1;
- ул. 2-я Нейвинская, 3, 6;
- ул. Серпуховская, 19, 22, 34.
С 10:00 30 мая до 10:00 31 мая холодной воды не будет на улицах:
- ул. Капитана Гастелло, 10;
- ул. Карпинского, 17, 25, 27;
- ул. Качалова, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
- ул. Космонавта Леонова, 8;
- ул. шоссе Космонавтов, 86а, 111, 115, 137, 158а, 160, 162, 173а, 173б, 174, 175а, 177, 178, 179а, 180, 181а, 191, 193, 193б, 195;
- ул. Левченко, 6;
- ул. Льва Толстого, 10, 25, 33;
- ул. Мира, 92, 92а;
- ул. Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28;
- ул. Снайперов, 1, 1а, 3, 8;
- ул. Стахановская, 9, 10, 10а, 13, 15, 29, 31, 40а, 45, 45б, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 57;
- ул. Чайковского, 9, 17;
- Парковый проспект, 1;
- ул. Рабочая, 1;
- шоссе Космонавтов, 86а.
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