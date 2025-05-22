22 мая 2025

«Победные» украшения исчезнут с улиц Перми к середине июня

В Перми в июне уберут декоративные конструкции, установленные в честь 9 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды и красные флаги исчезнут с улиц Перми
Звезды и красные флаги исчезнут с улиц Перми Фото:

Власти Перми намерены убрать все декоративные конструкции, установленные в честь 80-летия Победы. Сейчас ищется подрядчик для демонтажа. Ему готовы заплатить 1, 6 млн рублей.

По информации с портала закупок, подвести итоги аукциона должны 2-3 июня. После этого победитель обязан в течение 10 дней демонтировать все украшения. Это различные перетяжки, консоли, стелы и другие арт-объекты, посвященные Дню Победы, говорится в техзадании.

В преддверии празднования 9 мая Пермь в этом году украсили тематическими инсталляциями, флагами и символикой Дня Победы. URA.RU публиковало фоторепортаж с улиц города. 

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Власти Перми намерены убрать все декоративные конструкции, установленные в честь 80-летия Победы. Сейчас ищется подрядчик для демонтажа. Ему готовы заплатить 1, 6 млн рублей. По информации с портала закупок, подвести итоги аукциона должны 2-3 июня. После этого победитель обязан в течение 10 дней демонтировать все украшения. Это различные перетяжки, консоли, стелы и другие арт-объекты, посвященные Дню Победы, говорится в техзадании. В преддверии празднования 9 мая Пермь в этом году украсили тематическими инсталляциями, флагами и символикой Дня Победы. URA.RU публиковало фоторепортаж с улиц города. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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