«Победные» украшения исчезнут с улиц Перми к середине июня

Звезды и красные флаги исчезнут с улиц Перми
Власти Перми намерены убрать все декоративные конструкции, установленные в честь 80-летия Победы. Сейчас ищется подрядчик для демонтажа. Ему готовы заплатить 1, 6 млн рублей.
По информации с портала закупок, подвести итоги аукциона должны 2-3 июня. После этого победитель обязан в течение 10 дней демонтировать все украшения. Это различные перетяжки, консоли, стелы и другие арт-объекты, посвященные Дню Победы, говорится в техзадании.
В преддверии празднования 9 мая Пермь в этом году украсили тематическими инсталляциями, флагами и символикой Дня Победы. URA.RU публиковало фоторепортаж с улиц города.
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