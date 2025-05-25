25 мая 2025

Спецпредставитель Трампа призвал к немедленному прекращению огня на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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В ночь на 25 мая Минобороны отчиталось об ударах по ВПК Украины
В ночь на 25 мая Минобороны отчиталось об ударах по ВПК Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальный представитель президента США Кит Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине после серии взрывов в Киеве. Сообщение об этом политик сообщил в соцсетях.

«Прекратите огонь немедленно», — написал Келлог в соцсети X. Таким образом он отреагировал на информацию о новых атаках на украинскую столицу, которые произошли в ночь на 25 мая.

Минобороны Российской Федерации ранее проинформировало о проведении в ночь на 25 мая масштабной атаки по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Для нанесения ударов были задействованы средства поражения с морских, воздушных и наземных платформ, а также использовались беспилотные летательные аппараты, передает 360.ru.

В Минобороны подчеркнули, что целью стали исключительно объекты украинского военно-промышленного комплекса и связанные с ними инфраструктурные объекты, передает «Царьград». Взрывы произошли в Киеве, а также на территории Одесской и Днепропетровской областей Украины. Reuters охарактеризовала данную воздушную атаку по Украине, как самую масштабную, которой та подверглась с начала специальной военной операции, передает RT

В свою очередь, этой ночью российские регионы вновь подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, от обстрела ВСУ пострадали Московская, Тверская, Липецкая и Тульская область. В Курской области несколько раз объявлялась ракетная опасность.

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Специальный представитель президента США Кит Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине после серии взрывов в Киеве. Сообщение об этом политик сообщил в соцсетях. «Прекратите огонь немедленно», — написал Келлог в соцсети X. Таким образом он отреагировал на информацию о новых атаках на украинскую столицу, которые произошли в ночь на 25 мая. Минобороны Российской Федерации ранее проинформировало о проведении в ночь на 25 мая масштабной атаки по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Для нанесения ударов были задействованы средства поражения с морских, воздушных и наземных платформ, а также использовались беспилотные летательные аппараты, передает 360.ru. В Минобороны подчеркнули, что целью стали исключительно объекты украинского военно-промышленного комплекса и связанные с ними инфраструктурные объекты, передает «Царьград». Взрывы произошли в Киеве, а также на территории Одесской и Днепропетровской областей Украины. Reuters охарактеризовала данную воздушную атаку по Украине, как самую масштабную, которой та подверглась с начала специальной военной операции, передает RT.  В свою очередь, этой ночью российские регионы вновь подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, от обстрела ВСУ пострадали Московская, Тверская, Липецкая и Тульская область. В Курской области несколько раз объявлялась ракетная опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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