25 мая 2025

Тюменская таможня отказывает иностранцам-нарушителям во въезде в Россию

Тюменская таможня не пустила в Россию 16 иностранных граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранцы пытались въехать в РФ через тюменский аэропорт Рощино
Иностранцы пытались въехать в РФ через тюменский аэропорт Рощино Фото:

С начала 2024 года по май 2025 года таможня отказала во въезде в РФ 16 иностранцам, которые пытались попасть на территорию России через тюменский аэропорт Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период с 1 января 2024 г. по 20 мая 2025 г. Тюменской таможней ограничен въезд в Российскую Федерацию 16 иностранным гражданам. Прибывшим через воздушный пункт пропуска Тюмени аэропорт Рощино», — пояснили агентству в пресс-службе Тюменской таможни. 

В ведомстве пояснили, что иностранцы были привлечены к ответственности за нарушение ст. 16.3 КоАП РФ — несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ. К числу таких предметов относятся, в частности, продукты животноводства и табачные изделия.

«Во всех этих случаях иностранные граждане не исполнили обязанность по уплате административных штрафов. Назначенных за правонарушения по статье 16.3 КоАП РФ», — уточнили в пресс-службе Тюменской таможни.

Ранее URA.RU писало о том, что в 2024 году из Тюменской области выдворили более 1 200 нелегальных мигрантов. Что вдвое превышает показатели 2023 года.

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С начала 2024 года по май 2025 года таможня отказала во въезде в РФ 16 иностранцам, которые пытались попасть на территорию России через тюменский аэропорт Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В период с 1 января 2024 г. по 20 мая 2025 г. Тюменской таможней ограничен въезд в Российскую Федерацию 16 иностранным гражданам. Прибывшим через воздушный пункт пропуска Тюмени аэропорт Рощино», — пояснили агентству в пресс-службе Тюменской таможни.  В ведомстве пояснили, что иностранцы были привлечены к ответственности за нарушение ст. 16.3 КоАП РФ — несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ. К числу таких предметов относятся, в частности, продукты животноводства и табачные изделия. «Во всех этих случаях иностранные граждане не исполнили обязанность по уплате административных штрафов. Назначенных за правонарушения по статье 16.3 КоАП РФ», — уточнили в пресс-службе Тюменской таможни. Ранее URA.RU писало о том, что в 2024 году из Тюменской области выдворили более 1 200 нелегальных мигрантов. Что вдвое превышает показатели 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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