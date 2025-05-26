В Пермском крае побиты температурные рекорды

В Пермском крае 26 мая были зафиксированы новые максимальные значения температуры воздуха с начала 2025 года. Предыдущие рекорды сохранялись с 22 апреля, когда отмечалась мощная волна тепла.
«Наиболее высокие температуры наблюдались на северо-западе и севере региона. В Гайнах столбик термометра поднялся до +28 градусов, в Березниках — до +27,5 градусов, в Кочево — до +27 градусов. На остальной части территории температура составляла от +23 до +27 градусов, в Перми было +24,9 градусов», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
По прогнозам синоптиков, 27 и 28 мая антициклон достигнет пика своего развития и продолжит способствовать дальнейшему повышению температуры. Преобладающая малоблачная погода сохранится. К среде, 28 мая, в большинстве районов края воздух прогреется до +27…+29 градусов.
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