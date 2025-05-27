Какие профессии могут пропасть в Тюмени под давлением искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта в Тюменской области вряд ли скажется на производственных специальностях, однако может повлиять на гуманитарные профессии. Об этом URA.RU рассказал директор регионального департамента инвестполитики и господдержки бизнеса Анатолий Картухин.
«Речь скорее даже не об исчезновении профессий, а об их трансформации во что-то иное. Райтеры, дизайнеры — это люди, часть работы которых уже сейчас может выполнить нейросеть. Однако, до момента, когда искусственный интеллект мог бы стать реальной угрозой, еще очень далеко», — отметил Картухин.
Он добавил, что искусственный интеллект сейчас применяется в промышленности региона как вспомогательный инструмент, помогающий поддерживать высокое качество продукции. Ранее на форуме прозвучало утверждение, что ветераны СВО могут спасти экономику России от рецессии.
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