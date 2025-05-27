Какие профессии могут пропасть в Тюмени под давлением искусственного интеллекта

Искусственный интеллект следит за качеством продукции на заводах Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменском правительстве считают, что промышленные специальности ничем не рискуют
В тюменском правительстве считают, что промышленные специальности ничем не рискуют Фото:

Развитие искусственного интеллекта в Тюменской области вряд ли скажется на производственных специальностях, однако может повлиять на гуманитарные профессии. Об этом URA.RU рассказал директор регионального департамента инвестполитики и господдержки бизнеса Анатолий Картухин.

«Речь скорее даже не об исчезновении профессий, а об их трансформации во что-то иное. Райтеры, дизайнеры — это люди, часть работы которых уже сейчас может выполнить нейросеть. Однако, до момента, когда искусственный интеллект мог бы стать реальной угрозой, еще очень далеко», — отметил Картухин.

Он добавил, что искусственный интеллект сейчас применяется в промышленности региона как вспомогательный инструмент, помогающий поддерживать высокое качество продукции. Ранее на форуме прозвучало утверждение, что ветераны СВО могут спасти экономику России от рецессии.

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Развитие искусственного интеллекта в Тюменской области вряд ли скажется на производственных специальностях, однако может повлиять на гуманитарные профессии. Об этом URA.RU рассказал директор регионального департамента инвестполитики и господдержки бизнеса Анатолий Картухин. «Речь скорее даже не об исчезновении профессий, а об их трансформации во что-то иное. Райтеры, дизайнеры — это люди, часть работы которых уже сейчас может выполнить нейросеть. Однако, до момента, когда искусственный интеллект мог бы стать реальной угрозой, еще очень далеко», — отметил Картухин. Он добавил, что искусственный интеллект сейчас применяется в промышленности региона как вспомогательный инструмент, помогающий поддерживать высокое качество продукции. Ранее на форуме прозвучало утверждение, что ветераны СВО могут спасти экономику России от рецессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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