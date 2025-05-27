«Быстрого роста зарплат не будет»: на форуме в Тюмени экономист дал неутешительный прогноз

Экономист Белоусов: в России кончились ресурсы для быстрого роста зарплат
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По мнению экономиста Белоусова, ресурсы российской экономики истощены
По мнению экономиста Белоусова, ресурсы российской экономики истощены Фото:

В России закончились ресурсы для быстрого роста зарплат специалистов разного профиля. Об этом на форуме в Тюмени «День предпринимателя» заявил  заместитель генерального директора «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», кандидат экономических наук Дмитрий Белоусов.

«Ресурсы для быстрого роста оплаты труда практически закончились. Такая сейчас экономика. В будущем это приведет к снижению покупательной способности. Мы довольно долго могли повышать зарплату и инвестиции, но это время уже прошло. Такова цена высокой ставки и экономической нестабильности», — отметил Белоусов. 

По его утверждению, истощение ресурсов для быстрого роста зарплат связано с периодом рецессии в российской экономике. «Чего ещё можно было ждать в тех экономических условиях, в которых мы находимся. Когда у банков очень высокие проценты по кредитам промышленности и падает внутренний спрос на продукт обрабатывающей промышленности», — добавил экономист.

Одной из причин плачевного состояния промышленности белоусов считает инертность, которая сейчас наблюдается в научных кругах. «Российской науке нужны не озарения, а публикации в журналах. Предприниматели суетятся, что-то пытаются разработать, но науке это не интересно. В итоге технологические компании долгое время покупали готовые решения за рубежом, а теперь эти решения стали недоступны», — пояснил Белоусов.

Он уверен, что эта цепочка факторов привела к тому, что быстрый рост зарплат в стране стал невозможным. Ранее Белоусов заявил, что спасти экономику страны смогут ветераны, вернувшиеся из зоны СВО.

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В России закончились ресурсы для быстрого роста зарплат специалистов разного профиля. Об этом на форуме в Тюмени «День предпринимателя» заявил  заместитель генерального директора «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», кандидат экономических наук Дмитрий Белоусов. «Ресурсы для быстрого роста оплаты труда практически закончились. Такая сейчас экономика. В будущем это приведет к снижению покупательной способности. Мы довольно долго могли повышать зарплату и инвестиции, но это время уже прошло. Такова цена высокой ставки и экономической нестабильности», — отметил Белоусов.  По его утверждению, истощение ресурсов для быстрого роста зарплат связано с периодом рецессии в российской экономике. «Чего ещё можно было ждать в тех экономических условиях, в которых мы находимся. Когда у банков очень высокие проценты по кредитам промышленности и падает внутренний спрос на продукт обрабатывающей промышленности», — добавил экономист. Одной из причин плачевного состояния промышленности белоусов считает инертность, которая сейчас наблюдается в научных кругах. «Российской науке нужны не озарения, а публикации в журналах. Предприниматели суетятся, что-то пытаются разработать, но науке это не интересно. В итоге технологические компании долгое время покупали готовые решения за рубежом, а теперь эти решения стали недоступны», — пояснил Белоусов. Он уверен, что эта цепочка факторов привела к тому, что быстрый рост зарплат в стране стал невозможным. Ранее Белоусов заявил, что спасти экономику страны смогут ветераны, вернувшиеся из зоны СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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