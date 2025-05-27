«Быстрого роста зарплат не будет»: на форуме в Тюмени экономист дал неутешительный прогноз

В России закончились ресурсы для быстрого роста зарплат специалистов разного профиля. Об этом на форуме в Тюмени «День предпринимателя» заявил заместитель генерального директора «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», кандидат экономических наук Дмитрий Белоусов.
«Ресурсы для быстрого роста оплаты труда практически закончились. Такая сейчас экономика. В будущем это приведет к снижению покупательной способности. Мы довольно долго могли повышать зарплату и инвестиции, но это время уже прошло. Такова цена высокой ставки и экономической нестабильности», — отметил Белоусов.
По его утверждению, истощение ресурсов для быстрого роста зарплат связано с периодом рецессии в российской экономике. «Чего ещё можно было ждать в тех экономических условиях, в которых мы находимся. Когда у банков очень высокие проценты по кредитам промышленности и падает внутренний спрос на продукт обрабатывающей промышленности», — добавил экономист.
Одной из причин плачевного состояния промышленности белоусов считает инертность, которая сейчас наблюдается в научных кругах. «Российской науке нужны не озарения, а публикации в журналах. Предприниматели суетятся, что-то пытаются разработать, но науке это не интересно. В итоге технологические компании долгое время покупали готовые решения за рубежом, а теперь эти решения стали недоступны», — пояснил Белоусов.
Он уверен, что эта цепочка факторов привела к тому, что быстрый рост зарплат в стране стал невозможным. Ранее Белоусов заявил, что спасти экономику страны смогут ветераны, вернувшиеся из зоны СВО.
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