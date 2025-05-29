Исторически Крым является частью России. Об этом сообщил бывший президент Афганистана Хамид Карзай. По его словам, полуостров изначально являлся частью российского государства.
«Исторически Крым был частью России», — приводит слова Карзая RTVI. По его словам, в 2002 году, когда была провозглашена Республика Афганистан, он, будучи президентом, принял решение о развитии отношений с Россией, которая, по его мнению, является крупнейшей страной в регионе и важным партнером Афганистана.
Карзай подчеркнул, что Россия пошла навстречу Афганистану, и с тех пор афганское руководство считает страну важным союзником. Он отметил, что именно поэтому Афганистан стал первым государством, признавшим Крым частью России. Кроме того, Карзай сообщил, что власти США до выхода из Афганистана не вмешивались и не критиковали решение Кабула о признании Крыма частью России.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, результаты которого не были признаны Украиной и большинством западных стран, настаивающих на принадлежности полуострова Украине. Турция также поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым украинским, о чем неоднократно заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган. Несмотря на это, некоторые государства, включая Афганистан и США, признали Крым частью России.
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