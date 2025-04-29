В ХМАО новый медтеплоход сможет оказывать социальные услуги жителям

Новый медицинский теплоход, который строится в Коломне по заказу властей ХМАО, станет мобильной социальной платформой. Депутат думы округа Николай Ташланов заявил, что на нем планируется разместить представителя МФЦ, духовенства и психолога.
«Новый теплоход медицинского назначения для Югры станет мобильной социальной платформой. Планируется, что помимо медицинского персонала на борту будут также работать социальный работник и представитель МФЦ. На борту возможно будет работать квалифицированный психолог. Для поселений, где отсутствуют религиозные учреждения, обсуждается привлечение представителя духовенства», — поделился Ташланов в своем telegram-канале.
На теплоходе также будет представлен специалист Фонда Защитников Отечества, который сможет оказать поддержку ветеранам СВО и членам их семей. Все эти вопросы в настоящее время находятся в разработке.
Строительство нового медицинского судна было начато еще в 2023 году. В округ его планировалось поставить осенью 2025 года.
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