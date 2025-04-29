29 апреля 2025

В ХМАО новый медтеплоход сможет оказывать социальные услуги жителям

На новом медтеплоходе в ХМАО появится психолог, представитель МФЦ и священник
© Служба новостей «URA.RU»
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На теплоходе планируется работа специалиста для помощи участникам СВО и их семьям
На теплоходе планируется работа специалиста для помощи участникам СВО и их семьям Фото:

Новый медицинский теплоход, который строится в Коломне по заказу властей ХМАО, станет мобильной социальной платформой. Депутат думы округа Николай Ташланов заявил, что на нем планируется разместить представителя МФЦ, духовенства и психолога.

«Новый теплоход медицинского назначения для Югры станет мобильной социальной платформой. Планируется, что помимо медицинского персонала на борту будут также работать социальный работник и представитель МФЦ. На борту возможно будет работать квалифицированный психолог. Для поселений, где отсутствуют религиозные учреждения, обсуждается привлечение представителя духовенства», — поделился Ташланов в своем telegram-канале.

На теплоходе также будет представлен специалист Фонда Защитников Отечества, который сможет оказать поддержку ветеранам СВО и членам их семей. Все эти вопросы в настоящее время находятся в разработке.

Строительство нового медицинского судна было начато еще в 2023 году. В округ его планировалось поставить осенью 2025 года. 

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Новый медицинский теплоход, который строится в Коломне по заказу властей ХМАО, станет мобильной социальной платформой. Депутат думы округа Николай Ташланов заявил, что на нем планируется разместить представителя МФЦ, духовенства и психолога. «Новый теплоход медицинского назначения для Югры станет мобильной социальной платформой. Планируется, что помимо медицинского персонала на борту будут также работать социальный работник и представитель МФЦ. На борту возможно будет работать квалифицированный психолог. Для поселений, где отсутствуют религиозные учреждения, обсуждается привлечение представителя духовенства», — поделился Ташланов в своем telegram-канале. На теплоходе также будет представлен специалист Фонда Защитников Отечества, который сможет оказать поддержку ветеранам СВО и членам их семей. Все эти вопросы в настоящее время находятся в разработке. Строительство нового медицинского судна было начато еще в 2023 году. В округ его планировалось поставить осенью 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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