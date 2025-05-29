29 мая 2025

Пермяки могут прокатиться на новом прогулочном теплоходе. Видео

В Перми запустили речные прогулки на новом теплоходе «Ягошиха»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка на теплоходе по Каме длится час
Прогулка на теплоходе по Каме длится час Фото:

С 30 мая по Каме в Перми начал курсировать новый прогулочный теплоход «Ягошиха». Об этом сообщается в группе «ВодоходЪ» в соцсети «ВКонтакте».

«„Ягошиха“ в Перми! Уже 30 мая теплоход выходит на прогулочный маршрут по Каме», — говорится в посте. Речная прогулка длится один час. Стоимость билетов начинается от 400 рублей.

Прокатиться на теплоходе можно в двух направлениях — «вверх по течению» в сторону Камской ГЭС и «вниз по течению» в сторону Закамска. По пути пассажиры могут увидеть Богоявленский мужской монастырь, дом купца Мешкова, камское речное пароходство и другие достопримечательности.

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С 30 мая по Каме в Перми начал курсировать новый прогулочный теплоход «Ягошиха». Об этом сообщается в группе «ВодоходЪ» в соцсети «ВКонтакте». «„Ягошиха“ в Перми! Уже 30 мая теплоход выходит на прогулочный маршрут по Каме», — говорится в посте. Речная прогулка длится один час. Стоимость билетов начинается от 400 рублей. Прокатиться на теплоходе можно в двух направлениях — «вверх по течению» в сторону Камской ГЭС и «вниз по течению» в сторону Закамска. По пути пассажиры могут увидеть Богоявленский мужской монастырь, дом купца Мешкова, камское речное пароходство и другие достопримечательности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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