Прогулка на теплоходе по Каме длится час
С 30 мая по Каме в Перми начал курсировать новый прогулочный теплоход «Ягошиха». Об этом сообщается в группе «ВодоходЪ» в соцсети «ВКонтакте».
«„Ягошиха“ в Перми! Уже 30 мая теплоход выходит на прогулочный маршрут по Каме», — говорится в посте. Речная прогулка длится один час. Стоимость билетов начинается от 400 рублей.
Прокатиться на теплоходе можно в двух направлениях — «вверх по течению» в сторону Камской ГЭС и «вниз по течению» в сторону Закамска. По пути пассажиры могут увидеть Богоявленский мужской монастырь, дом купца Мешкова, камское речное пароходство и другие достопримечательности.
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