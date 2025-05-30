FP: Украина готова провести встречу с Россией в Стамбуле

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности украинской стороны принять участие в очередном раунде переговоров с представителями России, который запланирован на следующей неделе в Стамбуле. Об этом пишет агентство France Press (FP).
«Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума — прим. URA.RU)», — пишет FP, ссылаясь на слова Ермака. По словам агентства, речь идет о предстоящих на следующей неделе переговорах, которые должны состояться в Стамбуле.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская делегация подготовила меморандум с изложением своей позиции и готова представить его украинской стороне на встрече в Стамбуле 2 июня. Москва выразила благодарность Турции за организацию переговоров и подчеркнула важность поддержки мирного процесса со стороны международного сообщества.
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