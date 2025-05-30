FP: Украина готова провести встречу с Россией в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинская сторона заявила о готовности провести встречу с представителями РФ в Стамбуле
Украинская сторона заявила о готовности провести встречу с представителями РФ в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности украинской стороны принять участие в очередном раунде переговоров с представителями России, который запланирован на следующей неделе в Стамбуле. Об этом пишет агентство France Press (FP).

«Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума — прим. URA.RU)», — пишет FP, ссылаясь на слова Ермака. По словам агентства, речь идет о предстоящих на следующей неделе переговорах, которые должны состояться в Стамбуле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская делегация подготовила меморандум с изложением своей позиции и готова представить его украинской стороне на встрече в Стамбуле 2 июня. Москва выразила благодарность Турции за организацию переговоров и подчеркнула важность поддержки мирного процесса со стороны международного сообщества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности украинской стороны принять участие в очередном раунде переговоров с представителями России, который запланирован на следующей неделе в Стамбуле. Об этом пишет агентство France Press (FP). «Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума — прим. URA.RU)», — пишет FP, ссылаясь на слова Ермака. По словам агентства, речь идет о предстоящих на следующей неделе переговорах, которые должны состояться в Стамбуле. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская делегация подготовила меморандум с изложением своей позиции и готова представить его украинской стороне на встрече в Стамбуле 2 июня. Москва выразила благодарность Турции за организацию переговоров и подчеркнула важность поддержки мирного процесса со стороны международного сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...