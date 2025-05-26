РИАН: новый раунд переговоров по Украине может пройти не в Турции

Пока нет окончательной уверенности в том, что следующий этап переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится именно в Турции, однако Стамбул остается удобной и уже зарекомендовавшей себя площадкой. Закулисный переговорный процесс по Украине продолжается. Об этом рассказал дипломатический источник в столице Турции.
«Ведется закулисный переговорный процесс (по урегулированию украинского конфликта — прим. URA.RU), но пока никакой конкретики», — передает слова источника РИА Новости. Собеседник также отметил, что на данный момент неясно, где именно будут проходить дальнейшие переговоры, однако Стамбул является проверенной переговорной площадкой.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что стороны пришли к предварительной договоренности о проведении очередного этапа переговоров, пишет «Царьград». Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямой диалог с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Переговоры прошли 16 мая и длились около двух часов. После чего помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, объявил о проведении крупнейшего обмена пленными между Москвой и Киевом по формуле 1000 на 1000. Мединский также отметил, что РФ открыта к дальнейшему диалогу с Украиной и готова продолжать переговорный процесс.
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