Арестовали директора центра УрФУ, за которой охотилась ФСБ. Фото

В Екатеринбурге арестовали директора центра УрФУ по делу о незаконной миграции

30 мая 2025 в 16:37 Размер текста - 17 +

Следствие настаивает на аресте всех фигурантов дела Фото: Сергей Бодров © URA.RU Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу Наталью Ковалеву, директора центра сдачи экзаменов для иностранцев при Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выслушав доводы сторон, суд решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля», — огласила решение судья Лариса Малухина. Решение пока не вступило в законную силу. Ковалеву задержали 28 мая. По версии следствия, она вошла в состав группы из девяти человек, которые занимались незаконной миграцией. СК считает, что Ковалева за взятки предоставляла ответы мигрантам на экзамене по русскому языку. Сама Ковалева в суде заявила, что не признает вину в полном объеме и «не совсем понимает, в чем ее обвиняют». По словам защиты, ее якобы оговорили другие участники группы, один из них — предполагаемый лидер. «Они искали иностранцев, предлагали им сдать экзамен за взятки, и утверждали, что сложностей при сдачи не будет. Давали им ответы. По итогу некоторые даже не смогли сдать экзамен», — рассказал URA.RU источник. Вместе с Ковалевой задержаны два сотрудника центра. По данным агентства, они тоже отрицают вину. В целом же оперативники МВД, СК и ФСБ задержали всех фигурантов дела. Следствие настаивает на аресте каждого из них. Наталью Ковалеву обвиняют в незаконной помощи мигрантам за деньги Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу Наталью Ковалеву, директора центра сдачи экзаменов для иностранцев при Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выслушав доводы сторон, суд решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля», — огласила решение судья Лариса Малухина. Решение пока не вступило в законную силу. Ковалеву задержали 28 мая. По версии следствия, она вошла в состав группы из девяти человек, которые занимались незаконной миграцией. СК считает, что Ковалева за взятки предоставляла ответы мигрантам на экзамене по русскому языку. Сама Ковалева в суде заявила, что не признает вину в полном объеме и «не совсем понимает, в чем ее обвиняют». По словам защиты, ее якобы оговорили другие участники группы, один из них — предполагаемый лидер. «Они искали иностранцев, предлагали им сдать экзамен за взятки, и утверждали, что сложностей при сдачи не будет. Давали им ответы. По итогу некоторые даже не смогли сдать экзамен», — рассказал URA.RU источник. Вместе с Ковалевой задержаны два сотрудника центра. По данным агентства, они тоже отрицают вину. В целом же оперативники МВД, СК и ФСБ задержали всех фигурантов дела. Следствие настаивает на аресте каждого из них.