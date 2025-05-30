Арестовали директора центра УрФУ, за которой охотилась ФСБ. Фото

В Екатеринбурге арестовали директора центра УрФУ по делу о незаконной миграции
© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие настаивает на аресте всех фигурантов дела
Следствие настаивает на аресте всех фигурантов дела Фото:

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу Наталью Ковалеву, директора центра сдачи экзаменов для иностранцев при Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Выслушав доводы сторон, суд решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля», — огласила решение судья Лариса Малухина. Решение пока не вступило в законную силу.

Ковалеву задержали 28 мая. По версии следствия, она вошла в состав группы из девяти человек, которые занимались незаконной миграцией. СК считает, что Ковалева за взятки предоставляла ответы мигрантам на экзамене по русскому языку. Сама Ковалева в суде заявила, что не признает вину в полном объеме и «не совсем понимает, в чем ее обвиняют».

По словам защиты, ее якобы оговорили другие участники группы, один из них — предполагаемый лидер. «Они искали иностранцев, предлагали им сдать экзамен за взятки, и утверждали, что сложностей при сдачи не будет. Давали им ответы. По итогу некоторые даже не смогли сдать экзамен», — рассказал URA.RU источник.

Вместе с Ковалевой задержаны два сотрудника центра. По данным агентства, они тоже отрицают вину. В целом же оперативники МВД, СК и ФСБ задержали всех фигурантов дела. Следствие настаивает на аресте каждого из них.

Наталью Ковалеву обвиняют в незаконной помощи мигрантам за деньги
Наталью Ковалеву обвиняют в незаконной помощи мигрантам за деньги
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Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу Наталью Ковалеву, директора центра сдачи экзаменов для иностранцев при Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выслушав доводы сторон, суд решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля», — огласила решение судья Лариса Малухина. Решение пока не вступило в законную силу. Ковалеву задержали 28 мая. По версии следствия, она вошла в состав группы из девяти человек, которые занимались незаконной миграцией. СК считает, что Ковалева за взятки предоставляла ответы мигрантам на экзамене по русскому языку. Сама Ковалева в суде заявила, что не признает вину в полном объеме и «не совсем понимает, в чем ее обвиняют». По словам защиты, ее якобы оговорили другие участники группы, один из них — предполагаемый лидер. «Они искали иностранцев, предлагали им сдать экзамен за взятки, и утверждали, что сложностей при сдачи не будет. Давали им ответы. По итогу некоторые даже не смогли сдать экзамен», — рассказал URA.RU источник. Вместе с Ковалевой задержаны два сотрудника центра. По данным агентства, они тоже отрицают вину. В целом же оперативники МВД, СК и ФСБ задержали всех фигурантов дела. Следствие настаивает на аресте каждого из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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