30 мая 2025

ЖК с видовыми квартирами: что построят в Тобольске на месте кирпичного завода. Фото

В Тобольске появится крупный ЖК на 1000 квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик также благоустроит Архиерейскую рощу
Застройщик также благоустроит Архиерейскую рощу Фото:

В Тобольске (Тюменская область) 30 мая подписано соглашение о комплексном развитии территории бывшего кирпичного завода в 3а микрорайоне. Как сообщил глава города Максима Вагина, здесь появится жилой комплекс «Кирпичный» на 1000 квартир, включая видовые с выходом на крышу.

В ЖК будут доступны видовые квартиры с выходом на крышу
В ЖК будут доступны видовые квартиры с выходом на крышу
Фото:

«Подписали важное соглашение с ООО „Такт“ о комплексном развитии территории 3а микрорайона. Здесь будут возводить современный жилой комплекс „Кирпичный“. Планируется строительство около 1000 квартир, включая видовые с выходом на крышу», — говорится в сообщении telegram-канала главы города. Так под реновацию попала территория бывшего кирпичного завода, прилегающая к стадиону «Тобол».

В рамках реализации проекта застройщик обязался также заняться благоустройством прилегающих пространств, включая Архиерейскую рощу. Помимо жилых домов, в районе планируется создание новых парковочных мест, велодорожек и коммерческих помещений на первых этажах зданий.

В Тобольске уже реализуются масштабные проекты по комплексному развитию жилых районов — в 7а микрорайоне ведется строительство шести многоквартирных домов общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Власти города планируют в ближайшее время построить 120 тысяч квадратных метров жилья, при этом ограничив этажность новых домов до 16.

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В Тобольске (Тюменская область) 30 мая подписано соглашение о комплексном развитии территории бывшего кирпичного завода в 3а микрорайоне. Как сообщил глава города Максима Вагина, здесь появится жилой комплекс «Кирпичный» на 1000 квартир, включая видовые с выходом на крышу. «Подписали важное соглашение с ООО „Такт“ о комплексном развитии территории 3а микрорайона. Здесь будут возводить современный жилой комплекс „Кирпичный“. Планируется строительство около 1000 квартир, включая видовые с выходом на крышу», — говорится в сообщении telegram-канала главы города. Так под реновацию попала территория бывшего кирпичного завода, прилегающая к стадиону «Тобол». В рамках реализации проекта застройщик обязался также заняться благоустройством прилегающих пространств, включая Архиерейскую рощу. Помимо жилых домов, в районе планируется создание новых парковочных мест, велодорожек и коммерческих помещений на первых этажах зданий. В Тобольске уже реализуются масштабные проекты по комплексному развитию жилых районов — в 7а микрорайоне ведется строительство шести многоквартирных домов общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Власти города планируют в ближайшее время построить 120 тысяч квадратных метров жилья, при этом ограничив этажность новых домов до 16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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