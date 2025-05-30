В Тобольске (Тюменская область) 30 мая подписано соглашение о комплексном развитии территории бывшего кирпичного завода в 3а микрорайоне. Как сообщил глава города Максима Вагина, здесь появится жилой комплекс «Кирпичный» на 1000 квартир, включая видовые с выходом на крышу.
«Подписали важное соглашение с ООО „Такт“ о комплексном развитии территории 3а микрорайона. Здесь будут возводить современный жилой комплекс „Кирпичный“. Планируется строительство около 1000 квартир, включая видовые с выходом на крышу», — говорится в сообщении telegram-канала главы города. Так под реновацию попала территория бывшего кирпичного завода, прилегающая к стадиону «Тобол».
В рамках реализации проекта застройщик обязался также заняться благоустройством прилегающих пространств, включая Архиерейскую рощу. Помимо жилых домов, в районе планируется создание новых парковочных мест, велодорожек и коммерческих помещений на первых этажах зданий.
В Тобольске уже реализуются масштабные проекты по комплексному развитию жилых районов — в 7а микрорайоне ведется строительство шести многоквартирных домов общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Власти города планируют в ближайшее время построить 120 тысяч квадратных метров жилья, при этом ограничив этажность новых домов до 16.
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