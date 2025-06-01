«Там дети кричат»: появилось жуткое видео с места обрушения моста с поездом

Появилось видео с криками попавших в аварию с поездом людей в Брянской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Брянской области произошло обрушение моста
В Брянской области произошло обрушение моста Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В Брянской области произошло обрушение моста, по которому проходил поезд, — очевидцы сообщили о криках детей и панике на месте. Инцидент случился после взрыва, который повредил конструкцию моста. Об этом сообщают СМИ. 

«Очевидцы делятся первыми минутами после схода поезда в Брянской области. Сообщается о криках детей и панике на месте», — говорится в telegram-канале URA.RU. По данным РЕН ТВ, в Центре медицины катастроф Брянска подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв, после которого конструкция моста не выдержала. На месте продолжается спасательная операция, информация о пострадавших уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области произошло обрушение моста, по которому проходил поезд, — очевидцы сообщили о криках детей и панике на месте. Инцидент случился после взрыва, который повредил конструкцию моста. Об этом сообщают СМИ.  «Очевидцы делятся первыми минутами после схода поезда в Брянской области. Сообщается о криках детей и панике на месте», — говорится в telegram-канале URA.RU. По данным РЕН ТВ, в Центре медицины катастроф Брянска подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв, после которого конструкция моста не выдержала. На месте продолжается спасательная операция, информация о пострадавших уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...