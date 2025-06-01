«Там дети кричат»: появилось жуткое видео с места обрушения моста с поездом

В Брянской области произошло обрушение моста, по которому проходил поезд, — очевидцы сообщили о криках детей и панике на месте. Инцидент случился после взрыва, который повредил конструкцию моста. Об этом сообщают СМИ.
«Очевидцы делятся первыми минутами после схода поезда в Брянской области. Сообщается о криках детей и панике на месте», — говорится в telegram-канале URA.RU. По данным РЕН ТВ, в Центре медицины катастроф Брянска подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв, после которого конструкция моста не выдержала. На месте продолжается спасательная операция, информация о пострадавших уточняется.
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