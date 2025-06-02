Пермский путешественник и блогер Максим Кудряшов снял видеоролик о Прикамье. Эта работа вошла в шорт-лист федерального конкурса «Россия твоими глазами». Видеозарисовку выбрали из нескольких тысяч претендентов, рассказали в минтуризма Пермского края.
«Видеоролик Максима Кудряшова вошел в шорт-лист федерального конкурса „Россия твоими глазами“ в номинации „Лицо города“. На конкурс поступило более 4,2 тыс. работ и лишь 31 участник продолжит борьбу за право стать победителем», — сообщает ведомство в Tekegram.
Конкурс «Россия твоими глазами» призван показать разнообразие и уникальность нашей страны, богатство культуры, достопримечательностей и исторического наследия, говорится на его сайте. Победителей назовут 12 июня на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве.
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