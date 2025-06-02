Ролик блогера Кудряшова о Пермском крае вошел в шорт-лист федерального конкурса. Видео

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Видео показывает красоту пермской природы
Видео показывает красоту пермской природы Фото:

Пермский путешественник и блогер Максим Кудряшов снял видеоролик о Прикамье. Эта работа вошла в шорт-лист федерального конкурса «Россия твоими глазами». Видеозарисовку выбрали из нескольких тысяч претендентов, рассказали в минтуризма Пермского края.

«Видеоролик Максима Кудряшова вошел в шорт-лист федерального конкурса „Россия твоими глазами“ в номинации „Лицо города“. На конкурс поступило более 4,2 тыс. работ и лишь 31 участник продолжит борьбу за право стать победителем», — сообщает ведомство в Tekegram.

Конкурс «Россия твоими глазами» призван показать разнообразие и уникальность нашей страны, богатство культуры, достопримечательностей и исторического наследия, говорится на его сайте. Победителей назовут 12 июня на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве.

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Пермский путешественник и блогер Максим Кудряшов снял видеоролик о Прикамье. Эта работа вошла в шорт-лист федерального конкурса «Россия твоими глазами». Видеозарисовку выбрали из нескольких тысяч претендентов, рассказали в минтуризма Пермского края. «Видеоролик Максима Кудряшова вошел в шорт-лист федерального конкурса „Россия твоими глазами“ в номинации „Лицо города“. На конкурс поступило более 4,2 тыс. работ и лишь 31 участник продолжит борьбу за право стать победителем», — сообщает ведомство в Tekegram. Конкурс «Россия твоими глазами» призван показать разнообразие и уникальность нашей страны, богатство культуры, достопримечательностей и исторического наследия, говорится на его сайте. Победителей назовут 12 июня на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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