В РЖД обратились к пассажирам после трагедии в Брянской области

РЖД рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери в поездах
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Для сотрудников РЖД провели инструктаж после трагедии в Брянской области
Для сотрудников РЖД провели инструктаж после трагедии в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области

Для работников РЖД организовали специальный инструктаж после инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области. Теперь пассажирам рекомендуется занимать положение, лежа головой к двери вагона. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Проводники, обходя вагоны, просят пассажиров ложиться головой к дверям или к выходу из плацкарта, а не к окну», — рассказал корреспондент агентства, который находился в поезде, направлявшемся из Климова в Москву в ночь на 2 июня, и получил такую рекомендацию. По словам проводницы, после произошедшей трагедии для персонала провели дополнительный инструктаж.

Трагедия с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области произошла в ночь на 1 июня. В результате происшествия пострадали 104 человека, семь из которых погибли.

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Для работников РЖД организовали специальный инструктаж после инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области. Теперь пассажирам рекомендуется занимать положение, лежа головой к двери вагона. Об этом сообщило агентство РИА Новости. «Проводники, обходя вагоны, просят пассажиров ложиться головой к дверям или к выходу из плацкарта, а не к окну», — рассказал корреспондент агентства, который находился в поезде, направлявшемся из Климова в Москву в ночь на 2 июня, и получил такую рекомендацию. По словам проводницы, после произошедшей трагедии для персонала провели дополнительный инструктаж. Трагедия с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области произошла в ночь на 1 июня. В результате происшествия пострадали 104 человека, семь из которых погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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