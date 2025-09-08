Тропический шторм «Тапа» достиг побережья Китая

Сильный тропический шторм «Тапа» с порывами ветра до 30 метров в секунду достиг утром побережья южной китайской провинции Гуандун. Центр стихии вышел на сушу между городами Тайшань и Янцзян, минимальное давление в эпицентре составляет 980 гектопаскалей. Об этом сообщает Метеорологическое управление КНР.
«Шторм вышел на берег в районе между городами Тайшань и Янцзян. Ливневые дожди пройдут в центральной и южной части провинции Гуандун, а также в центральной и восточной части провинции Гуанси-Чжуанского автономного района КНР», — сказано в сообщении.
Ранее в регионе уже фиксировались мощные тропические циклоны — так, в августе 2025 года тайфун «Кадзики» стал причиной массовой эвакуации почти 600 тысяч жителей во Вьетнаме и нарушил транспортное сообщение на китайском острове Хайнань, где пострадали более 100 тысяч человек. Тогда из-за непогоды были повреждены здания, нарушено электроснабжение и приостановлена работа предприятий и транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.