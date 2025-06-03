03 июня 2025

Умерла правнучка основателя Перми Василия Татищева

В Париже ушла из жизни правнучка основателя Перми Мария Иванова-Татищева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник основателю Перми Василию Татищеву
Памятник основателю Перми Василию Татищеву Фото:

В Париже в возрасте 95 лет ушла из жизни Мария Иванова-Татищева — правнучка в шестом колене промышленника и основателя Перми Василия Татищева. Всю жизнь она занималась просветительской деятельностью, сохраняя русскую культуру за рубежом. Об этом сообщает музей истории Екатеринбурга в соцсети ВКонтакте.

«27 мая в Париже умерла Мария Иванова-Татищева, праправнучка основателя Перми Василия Татищева в шестом колене. Ей было 95 лет. Всю жизнь она занималась просвещением — учила русскому языку детей эмигрантов во Франции, помогала школам в России, сохраняла традиции русской культуры за границей», — говорится в  сообщении музея.

Иванова-Татищева была одним из руководителей Национальной организации «Витязи», которая знакомила русскую молодежь во Франции с русским языком, историей, литературой, географией. Также она участвовала в работе гвардейского объединения в Париже и поддерживала образовательные проекты в России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Париже в возрасте 95 лет ушла из жизни Мария Иванова-Татищева — правнучка в шестом колене промышленника и основателя Перми Василия Татищева. Всю жизнь она занималась просветительской деятельностью, сохраняя русскую культуру за рубежом. Об этом сообщает музей истории Екатеринбурга в соцсети ВКонтакте. «27 мая в Париже умерла Мария Иванова-Татищева, праправнучка основателя Перми Василия Татищева в шестом колене. Ей было 95 лет. Всю жизнь она занималась просвещением — учила русскому языку детей эмигрантов во Франции, помогала школам в России, сохраняла традиции русской культуры за границей», — говорится в  сообщении музея. Иванова-Татищева была одним из руководителей Национальной организации «Витязи», которая знакомила русскую молодежь во Франции с русским языком, историей, литературой, географией. Также она участвовала в работе гвардейского объединения в Париже и поддерживала образовательные проекты в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...