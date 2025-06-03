Умерла правнучка основателя Перми Василия Татищева

В Париже в возрасте 95 лет ушла из жизни Мария Иванова-Татищева — правнучка в шестом колене промышленника и основателя Перми Василия Татищева. Всю жизнь она занималась просветительской деятельностью, сохраняя русскую культуру за рубежом. Об этом сообщает музей истории Екатеринбурга в соцсети ВКонтакте.
«27 мая в Париже умерла Мария Иванова-Татищева, праправнучка основателя Перми Василия Татищева в шестом колене. Ей было 95 лет. Всю жизнь она занималась просвещением — учила русскому языку детей эмигрантов во Франции, помогала школам в России, сохраняла традиции русской культуры за границей», — говорится в сообщении музея.
Иванова-Татищева была одним из руководителей Национальной организации «Витязи», которая знакомила русскую молодежь во Франции с русским языком, историей, литературой, географией. Также она участвовала в работе гвардейского объединения в Париже и поддерживала образовательные проекты в России.
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