Рособрнадзор нагрянул с проверкой в Пермский университет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рособрнадзор выдал предостережение ПГНИУ
Рособрнадзор выдал предостережение ПГНИУ Фото:

Рособрнадзор провел проверку в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Надзорный орган предостерег вуз о недопустимости нарушения требований.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального госконтроля (надзора) в сфере образования: ФГАОУ ВО „Пермский государственный национальный исследовательский университет“», — сказано на сайте Рособрнадзора. Аналогичные предостережения выданы 12 российским вузам. О каких именно требованиях идет речь, на сайте надзорного органа не указано. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПГНИУ, ответ на него ожидается.

Ранее после проведенных проверок Рособрнадзор отозвал лицензию у филиала ПГНИУ в Березниках. В 2022 вузом заинтересовалась Госинспекция труда из-за проблем с трудовыми договорами преподавателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рособрнадзор провел проверку в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Надзорный орган предостерег вуз о недопустимости нарушения требований. «Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального госконтроля (надзора) в сфере образования: ФГАОУ ВО „Пермский государственный национальный исследовательский университет“», — сказано на сайте Рособрнадзора. Аналогичные предостережения выданы 12 российским вузам. О каких именно требованиях идет речь, на сайте надзорного органа не указано. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПГНИУ, ответ на него ожидается. Ранее после проведенных проверок Рособрнадзор отозвал лицензию у филиала ПГНИУ в Березниках. В 2022 вузом заинтересовалась Госинспекция труда из-за проблем с трудовыми договорами преподавателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...