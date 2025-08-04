Рособрнадзор нагрянул с проверкой в Пермский университет

Рособрнадзор провел проверку в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Надзорный орган предостерег вуз о недопустимости нарушения требований.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального госконтроля (надзора) в сфере образования: ФГАОУ ВО „Пермский государственный национальный исследовательский университет“», — сказано на сайте Рособрнадзора. Аналогичные предостережения выданы 12 российским вузам. О каких именно требованиях идет речь, на сайте надзорного органа не указано. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПГНИУ, ответ на него ожидается.
Ранее после проведенных проверок Рособрнадзор отозвал лицензию у филиала ПГНИУ в Березниках. В 2022 вузом заинтересовалась Госинспекция труда из-за проблем с трудовыми договорами преподавателей.
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