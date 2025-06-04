МИД РФ: Киев взял паузу для рассмотрения меморандума РФ

Москва также намерена внимательно рассмотреть положения украинского меморандума
новость из сюжетаМирные переговоры между Россией и Украиной
Украинская сторона взяла паузу для изучения предложенного Россией меморандума. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.
По словам Захаровой, Москва также намерена внимательно и подробно рассмотреть положения украинского меморандума, чтобы выработать дальнейшие шаги в переговорном процессе. Трансляция мероприятия ведется на официальном канале Министерства иностранных дел России.
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