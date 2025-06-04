04 июня 2025

Меры защиты от атак беспилотников перед праздниками усилили в городе Пермского края

Мэр Казаченко: в Березниках усилили меры защиты от атак беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Защитную установку уже опробовали в День Победы
Защитную установку уже опробовали в День Победы

Перед июньскими праздничными днями в Березниковском муниципальном округе (Пермский край) усилены меры безопасности. Там будут действовать радиолокационные системы. Они дают возможность обнаруживать и предотвращать беспилотники на значительном расстоянии. Одна из таких установок уже использовалась 9 Мая.

«Опробовали установку в День Победы. Воздушное пространство в районе проведения торжественного митинга и шествия Бессмертного полка было полностью под контролем. Обеспечим безопасность всех праздничных мероприятий в июне», — написал мэр Березников Алексей Казачено.

Глава муниципалитета напомнил, что в Березниках, как и во всем регионе, действует запрет на полеты БПЛА. Жителей призывают быть бдительными и в случае обнаружения беспилотников звонить в 112.

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Перед июньскими праздничными днями в Березниковском муниципальном округе (Пермский край) усилены меры безопасности. Там будут действовать радиолокационные системы. Они дают возможность обнаруживать и предотвращать беспилотники на значительном расстоянии. Одна из таких установок уже использовалась 9 Мая. «Опробовали установку в День Победы. Воздушное пространство в районе проведения торжественного митинга и шествия Бессмертного полка было полностью под контролем. Обеспечим безопасность всех праздничных мероприятий в июне», — написал мэр Березников Алексей Казачено. Глава муниципалитета напомнил, что в Березниках, как и во всем регионе, действует запрет на полеты БПЛА. Жителей призывают быть бдительными и в случае обнаружения беспилотников звонить в 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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