Меры защиты от атак беспилотников перед праздниками усилили в городе Пермского края

Перед июньскими праздничными днями в Березниковском муниципальном округе (Пермский край) усилены меры безопасности. Там будут действовать радиолокационные системы. Они дают возможность обнаруживать и предотвращать беспилотники на значительном расстоянии. Одна из таких установок уже использовалась 9 Мая.
«Опробовали установку в День Победы. Воздушное пространство в районе проведения торжественного митинга и шествия Бессмертного полка было полностью под контролем. Обеспечим безопасность всех праздничных мероприятий в июне», — написал мэр Березников Алексей Казачено.
Глава муниципалитета напомнил, что в Березниках, как и во всем регионе, действует запрет на полеты БПЛА. Жителей призывают быть бдительными и в случае обнаружения беспилотников звонить в 112.
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