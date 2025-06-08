Победитель «Евровидения» бесплатно споет в Екатеринбурге

В День строителя, который пройдет в Екатеринбурге 9 августа, выступит победитель «Евровидения-2008» Дима Билан. Также горожан ждет насыщенная программа, сообщили URA.RU в оргкомитете праздника.
«Гостей ждут развлекательные площадки, мастер-классы по профильным специальностям, выставка строительной и специальной техники, посвященная 80-летию Победы», — рассказали организаторы. Кроме того, в этот день состоятся соревнования операторов спецтехники, шоу танцующих экскаваторов и обновленное мотошоу.
Среди работников отрасли проведут розыгрыш автомобиля «Нива» и двух сертификатов на общую сумму 500 тысяч рублей. Для профессионалов в июле также организуют Летнюю спартакиаду предприятий строительного комплекса, а победителей наградят 9 августа.
На главной сцене праздника в течение дня выступят музыкальные коллективы из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Перми. Праздник завершится концертом Димы Билана и традиционным салютом.
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