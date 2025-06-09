В ХМАО зафиксировали самую высокую заболеваемость сальмонеллезом в России

В 2024 году заболеваемость сальмонеллезом выросла на 50,9 %.
Самая высокая заболеваемость сальмонеллезом в стране в 2024 году зарегистрирована в ХМАО. Число заболевших составило 77,08 на 100 тысяч населения, сообщается в ежегодном отчете Роспотребнадзора.
«Наибольшее число пострадавших в очагах сальмонеллеза в 2024 году зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе — 165 человек, три вспышки. А также в Санкт-Петербурге и Камчатском крае», — сказано в документе.
В 2024 году в округе заболеваемость сальмонеллезом возросла относительно 2023 года на 50,9 %. Данный показатель выше среднемноголетнего уровня на 93,14%.
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