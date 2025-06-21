Костин обвинил ЕС в воровстве из-за отправки Киеву замороженных активов России

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Костин заявил о том, что использование замороженных российских активов - опасная игра для ЕС
Костин заявил о том, что использование замороженных российских активов - опасная игра для ЕС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин обвинил Европейский союз в откровенном воровстве из-за отправки замороженных российских активов на Украину. Об этом он заявил в ходе интервью на полях Петербургского Международного экономического форума.

«Это абсолютный грабеж и воровство просто неприкрытое. И оно еще аукнется для них, потому что это разрушает какую-либо международную правовую систему», — так Андрей Костин в беседе с RT прокомментировал отправку Евросоюзом российских активов Киеву. Костин отметил, что хоть ЕС и использует только проценты с замороженных активов, они все также являются собственностью владельца, то есть — России.

Он обратил внимание на то, что европейские власти до сих пор не смогли найти легальных механизмов для изъятия этих средств, поскольку такой нормы не существует в международном праве. Глава ВТБ подчеркнул, что подобные меры опасны и могут быть использованы против других стран в будущем. «Это очень опасная вещь — играть в такие игры. Ты начнёшь против одного — завтра кто-то использует против тебя», — подчеркнул Костин.

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Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин обвинил Европейский союз в откровенном воровстве из-за отправки замороженных российских активов на Украину. Об этом он заявил в ходе интервью на полях Петербургского Международного экономического форума. «Это абсолютный грабеж и воровство просто неприкрытое. И оно еще аукнется для них, потому что это разрушает какую-либо международную правовую систему», — так Андрей Костин в беседе с RT прокомментировал отправку Евросоюзом российских активов Киеву. Костин отметил, что хоть ЕС и использует только проценты с замороженных активов, они все также являются собственностью владельца, то есть — России. Он обратил внимание на то, что европейские власти до сих пор не смогли найти легальных механизмов для изъятия этих средств, поскольку такой нормы не существует в международном праве. Глава ВТБ подчеркнул, что подобные меры опасны и могут быть использованы против других стран в будущем. «Это очень опасная вещь — играть в такие игры. Ты начнёшь против одного — завтра кто-то использует против тебя», — подчеркнул Костин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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