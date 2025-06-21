Костин обвинил ЕС в воровстве из-за отправки Киеву замороженных активов России

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин обвинил Европейский союз в откровенном воровстве из-за отправки замороженных российских активов на Украину. Об этом он заявил в ходе интервью на полях Петербургского Международного экономического форума.
«Это абсолютный грабеж и воровство просто неприкрытое. И оно еще аукнется для них, потому что это разрушает какую-либо международную правовую систему», — так Андрей Костин в беседе с RT прокомментировал отправку Евросоюзом российских активов Киеву. Костин отметил, что хоть ЕС и использует только проценты с замороженных активов, они все также являются собственностью владельца, то есть — России.
Он обратил внимание на то, что европейские власти до сих пор не смогли найти легальных механизмов для изъятия этих средств, поскольку такой нормы не существует в международном праве. Глава ВТБ подчеркнул, что подобные меры опасны и могут быть использованы против других стран в будущем. «Это очень опасная вещь — играть в такие игры. Ты начнёшь против одного — завтра кто-то использует против тебя», — подчеркнул Костин.
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